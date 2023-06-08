Форум Винского

Текущее время: 04 июл 2026, 20:03
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Последние отчёты, рассказы туристов
Уганда Руанда Бурунди: Уганда - Lake Mburo, Bwindi (гориллы), Queen Elizabeth, Kibale (шимпанзе), Murchison Falls, Ziwa Ranch
Балканы: Босния и Герцеговина, чуть-чуть Сербии и Черногория, 2 недели без авто, июнь 26
Япония: Неправильный отчет о впечатлениях о поездке в Японию.
Исландия, Гренландия: Прикоснуться к Исландии или три дня среди мхов и облаков
Китай: Китай: Спокойная поездка в конце апреля (Шанхай – Пекин)
Китай: Китай новогодний
Россия: Пляжный отдых на севере Дагестана: море, общение, аренда авто, Махачкала, поездка в Дербент – очень субъективное мнение.
Бразилия: Увидела Бразилию до старости моей
Греция: Зимние тропы Эпира: бирюзовое путешествие (январь 2026)
Италия: Лёгкие прогулки в Доломитах: Санта-Кроче, Арментара и альпийские луга
Китай: Китайские хроники
Беларусь: Беларусь за 8 майских дней в 2026
Италия: Катиначчо летом: маршрут по Валь-ди-Тирес и лучшие виды Доломитовых Альп
Китай: Хуньчунь отдых и шопинг семьёй
Грузия: Самцхе-Джавахети (июнь 2026 г.)
Вьетнам: Нячанг май 2026
Закавказье: Наша кругосветка, ч.21. Азербайджан.
Колумбия: Колумбия - 2025: радужная река Каньо Кристалес и Саленто.
Япония: Короткие заметки по Японии (23.05-07.06.2026)
Европа. Фотоотчёты: В карликовой Андорре. Немного фотографий.
Италия: Val di Funes зимой: деревня Санта-Маддалена и панорамы Одле
Италия: Tre Cime di Lavaredo зимой: маршрут к Трем Вершинам и зимний хайкинг
Индонезия, Бали: Самый базовый Бали: Убуд, Гили Т, Нуса Пенида и Кута
Китай: Китай, май 2026: от Лицзяна до Хуашаня
Китай: Транзит в Шэньчжэне в октябре 2024 г.
Перу, Боливия: Большой LATAM: полтора месяца в Южной Америке. Боливия, Перу, Чили, Аргентина, Уругвай, Парагвай, Пасхи
Япония: Япония. Остров Осима (Сакаи) и Утёсы Тодзинбо
Тайланд: Знакомство с Краби, уже любимый Као Лак и немного Сураттхани. Пост ностальгии о поездке в марте 2026 года
Италия фото: Венецианская лагуна и Адриатическое побережье – моменты и мгновения
Турция: Турция, Ликия на два дня: не понравилось — море есть, виды есть, но сливочное масло победило
Мадагаскар: Мадагаскар с востока на запад и Носи Бе, две недели в мае
Япония: Япония: Авара Онсэн, переулок изакай, Тодзинбо.
Уганда Руанда Бурунди: Уганда - ноябрь 2025. Большой фотоотчет (вторая попытка). Гориллы, шимпанзе, носороги и китоглав.
Норвегия: Галопом по Норвегии. Общественным транспортом в последнюю декаду мая
Турция: Ленивая Турция, или новые похождения ёжика: Анталья, Каш, Демре и крепость Симена
Беларусь: Короткий вояж 2.0: от Минска до Минска
Китай: Украденное солнце. Universal Beijing Resort, Гуйлинь, Фужун, Чжанцзяцзе, Фэнхуан, Яншо. 8-17 апреля 2026.
Германия: Пассау. На слиянии 3-х рек. Май 2023
Мальта: Код Мальты (май 2026)
Мексика: Мексика(На поезде,самолете,воздушном шаре,автобусе) 2026.
Тайвань: Горячие источники Тайваня для ленивых.
Польша: Из Польши с любовью... Гданьск и окрестности в марте 2026 г.
Гонконг, Макао: Чунгкингский экспресс: 1+1=Макао+Гонконг, март 2026
Средняя Азия: Кыргызские бродилки. Апрель-май 2026г.
Немного уютного Еревана и окрестностей, 2026
Средняя Азия: От Бишкека до Оша: наше большое путешествие по Кыргызстану. Май 2026
Филиппины: Январь 2026. Панглао /Бохол/о.Себу и вечер в Пекине
Корея: Из Сеула в Пусан. В апреле 2026го.
Средняя Азия: Красоты Ошской области или салам, Кыргызстан!
Италия: Из Бари на один день: каньон Гравины, Гаргано и ужин на трабукко над морем
Индонезия, Бали: Вараны, вулканы, орангутаны. Весенняя Индонезия. 2026.
Южная Африка: Ходите в Африку гулять! ЮАР + водопад (Замбия, Зимбабве) + Ботсвана. Апрель/май 2026
Индия: Раджастан и Керала: смешать, но не взбалтывать.
Россия: Дагестан майские 2026
Оман отзывы: Оман без автомобиля
Италия: Западная Лигурия на машине за 2 дня из Милана: Riviera di Ponente, Вариготти, Черво и красивые борго
Индонезия, Бали: Убуд, Гили: Траванган, Эир, Мено `26
Гонконг, Макао: Прекрасные Гонконг и Макао в феврале 2026
Филиппины: Панглао/Бохол на 6 дней в феврале 2026
Китай: Транзитный Пекин в феврале 2026
Марокко: Короткие заметки по Марокко (20.02.2026-01.03.2026)
Поездки на выходные. Россия: Верея. Апрель 2026. Скучно, девочки
Марокко: Марокко весна 2026 без машины (Касабланка - Рабат - Танжер - Асила - Шефшауэн - Фес - Азру - Марракеш - Эссуэйра)
Франция: Один день на Лазурном берегу из Ниццы: Эз, вид на Монако, вилла Ротшильда и тропа вокруг Сен-Жан-Кап-Ферра
Тайланд: Месячное мотопутешествие по Южному Тайланду.
Китай: Вы больше не в Канзасе, это Пандора!
Шри Ланка: Неделя на Шри-Ланке в феврале (с ребёнком, на арендованной машине)
Филиппины: В поисках баунти. В апреле 2026.
Океания: Фиджи, Самоа, Вануату, Кирибати и Тонга за один присест
Швейцария: Озеро Лугано из Милана на 1-2 дня: Моркоте, парк Шеррер, Гандрия и Оливковая тропа
Вьетнам: Вунгтау, Хочам, Хошимин, март
Япония: Жаркий сентябрь 2025. Соло из Кагосимы до Осаки, с девушкой по Кансаю
Италия фото: Неаполь за один день: тюрбо съел, город не зашёл — что пошло не так
Колумбия: Зимовка 2026, полтора месяца в Колумбии.
Египет: GEM, Сакара, Дахшур: самостоятельный трансфер, билеты и немного полезной информации
Персидский залив, шейхи: Саудовская Аравия общественным транспортом, в Рамадан, в марте 2026
Австрия: Выходные в Вене в марте 2022 г. Фотозарисовки из прошлого.
Малайзия фото: Уровень Boh: чайные плантации Малайзии
Китай: Я поднимаюсь в лифте на родине Мао.Китай апрель 2026 - Пекин, Великая Китайская стена - Хуаншань Туманные горы - Ханчжоу, Учжень - Шанхай - Хайнань
Непал, Тибет: Краткий отчет по треку "Озера Гокио" (окт. 2025)
Тунис: Закольцевали Тунис в апреле 2026
Индия: Вольные львы Гирского леса.
Горные лыжи/сноуборд: Катаемся в Маньчжурии
Шри Ланка: Унаватуна: что посмотреть туристу
Балканы: Встреча друзей в Белграде (2026)
Япония: Бюджетная поездка в Токио на сакуру 25-30.03.2026
Южная Африка: Пять дней в Анголе в октябре 2025.
Путешествие по Южной Америке: Tропoй бледнолицых: The Gringo Trail-2026
Россия: Воркута, Салехард, Ханты, Обь - июнь 2025
Китай: Китай - Часть 5 - Чжанцзяцзе - Гора Tianmen - Июнь 2025
Франция: Северная Франция и Шампань: Аррас, Амьен, Лан/Laon, Суассон, Chalon-en-Champagne,Реймс, Труа. Плюс Chantilly и Senlis Январь 2026
Европа. Фотоотчёты: В зимнем Сараево
Испания: Там, где небо встречает океан. Тенерифе (10 дней хайкинга по всему острову без автомобиля, июль 2025)
США: Мега-путешествие в США с детьми: Нью-Йорк + национальные парки Юго-Запада
Китай: Дневник путешествия в Leisureland Сычуань
Азия. Проба пера: Мой опыт поездки в Китай в 2026 году
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Марокко: Кружок по Марокко без авто в дни рамадана. Март 2026.
Китай: Киберпанк и сакура, март 2026: Пекин-Сиань-Чэнду-Цзыгун-Чунцин-Чжанцзяцзе-Ухань-Пекин
Франция: Замки долины Луары - двенадцать дней в сентябре 2025 г. на автомобиле
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ТАИЛАНД форум — отдых, виза, погода, цены, острова
Форум о Таиланде: визы и въезд, погода и сезон дождей, цены, зимовка, острова Пхукет, Самуи, Ко Чанг, Ко Липе. Отзывы туристов и маршруты
Подфорумы: Новости Таиланда 2026: правила въезда, визы, авиарейсы и ограничения
| Первый раз в Таиланд — советы и вопросы новичков
| Цены в Таиланде и бюджет поездки — связь, интернет, расходы
| Деньги и банковские карты в Таиланде — валюта, обмен, банкоматы
| Погода и отдых в Таиланде по месяцам — когда ехать в Таиланд
| Куда поехать в Таиланде — курорты, острова и пляжи
| Маршруты по Таиланду — что посмотреть и куда поехать
| Экскурсии в Таиланде — музеи, храмы, парки и достопримечательности
| Авиабилеты в Таиланд — дешёвые рейсы и внутренние перелёты
| Транспорт в Таиланде — как добраться, автобусы, поезда, паромы
| Аренда авто и байков в Таиланде — правила, цены, страховка
| Виза в Таиланд и продление пребывания — правила и оформление
| Таможня Тайланда: правила ввоза/вывоза. Посылки в/из Таиланда
| Отзывы об отдыхе в Таиланде — путевые заметки и фото отдыха
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| Еда в Таиланде — тайская кухня, рестораны и уличная еда
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| Дайвинг, снорклинг и рыбалка в Таиланде — где понырять и сколько стоит
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| Тайская изба-читальня... и писальня
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Сегодня, 18:26 dust40vol
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АЗИЯ общие вопросы
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Последнее сообщение APEC Business Travel Card 2026…
24 июн 2026, 11:21 i++
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ВЬЕТНАМ форум — отдых, отели, цены и отзывы туристов
Форум о Вьетнаме. Отдых во Вьетнаме: отзывы туристов, отели, пляжи, достопримечательности, цены, виза и погода. Вьетнам — Нячанг, Фантьет, Фукуок, Дананг, Ханой и Хошимин.
Подфорумы: Вьетнам самостоятельно — подготовка и общие вопросы
| Погода во Вьетнаме — сезоны, волны и когда лучше ехать
| Деньги и банковские карты во Вьетнаме
| Экскурсии и достопримечательности Вьетнама — что посмотреть
| Маршруты по Вьетнаму — советы, логистика и обсуждение поездок
| Транспорт во Вьетнаме — как добраться и передвигаться по стране
| Виза и таможня во Вьетнаме — правила въезда и пребывания
| Отзывы об отдыхе во Вьетнаме — фото, впечатления и отчёты туристов
| Отели и жильё во Вьетнаме — отзывы, аренда и бронирование
| Медицина во Вьетнаме
| Шопинг и развлечения во Вьетнаме — что купить и где отдохнуть
| Вьетнамская еда кухня, рестораны, бары, рецепты вьетнамской кухни, лучшие блюда во Вьетнаме
| Спорт во Вьетнаме — дайвинг, кайт, серфинг и активный отдых
| Безопасность во Вьетнаме — мошенничество, кражи и советы туристам
| Дополнительно о Вьетнаме — работа, бизнес и нестандартные вопросы
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Последнее сообщение Как добраться из Вьетнама в Ла…
Вчера, 23:06 grigorievam
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Гонконг и Макао — путешествия, отели, транспорт и советы туристов
- 1043 Темы
- 33122 Сообщения
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Последнее сообщение «Справа по борту — Азия». Гонк…
Сегодня, 10:20 Nora L
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ИНДИЯ форум — путешествия, отдых и советы туристов
Форум об Индии и Бангладеш: путешествия, отдых, маршруты и советы туристов. Гоа, Керала, Дели, Раджастан — отзывы об отдыхе, отелях и ценах. Погода, достопримечательности, транспорт и впечатления об Индии.
Подфорумы: Общие вопросы об Индии — как поехать и что нужно знать
| Погода в Индии по месяцам — когда лучше ехать и где сезон дождей
| Деньги и цены в Индии — банкоматы, карты, наличные и расходы туриста
| Пляжи Гоа — какой выбрать, цены и советы по отдыху
| Что посмотреть в Индии — достопримечательности и города
| Маршруты по Индии и Бангладеш — как спланировать путешествие
| Транспорт в Индии — поезда, автобусы, авиаперелёты и аренда байков
| Виза в Индию — оформление, правила въезда и таможня Индии
| Отзывы об Индии и Гоа — впечатления и советы путешественников
| Отели в Индии и на Гоа — отзывы, бронирование и аренда жилья
| Медицина в Индии. Духовные практики, йога в Индии
| Шоппинг, рестораны и ночная жизнь Индии и Гоа — что попробовать и где купить
| Безопасность в Индии — советы туристам, путеводители и карты
- 2913 Темы
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Последнее сообщение Раджастан и Керала: смешать, н…
Вчера, 17:02 Наталья Key
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ИНДОНЕЗИЯ форум — Бали, острова, отдых и отзывы туристов
Форум об Индонезии и острове Бали: отдых, достопримечательности, маршруты, визы и цены. Отзывы туристов, отели Бали, погода, транспорт и советы путешественников по островам Ява, Суматра, Ломбок, Сулавеси, Папуа.
Подфорумы: Индонезия — общие вопросы о путешествии (Бали, Ява, Ломбок и другие острова)
| Погода в Индонезии — когда ехать, сезон дождей, климат по месяцам
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| Транспорт в Индонезии — как добраться, аренда авто, паромы и перелёты
| Виза в Индонезию — оформление, продление, eVOA и правила въезда
| Отзывы об отдыхе в Индонезии и на Бали — впечатления и фото туристов
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| Шопинг и рестораны в Индонезии — кухня, сувениры, праздники и фестивали
| Медицина, болезни, прививки, лекарства, страховка в Индонезии
| Индонезия — полезная информация, безопасность, спорт и проживание
- 2635 Темы
- 60042 Сообщения
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Последнее сообщение Наша кругосветка, ч.18. Ява.
Сегодня, 16:33 happe travel
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КАМБОДЖА форум — путешествия, отдых и отзывы туристов
- 1599 Темы
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Последнее сообщение Камбоджа - страна-улыбка
21 апр 2026, 05:37 yg11
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КИТАЙ форум — путешествия, отдых, виза, транспорт и отзывы
Форум о Китае. Путешествия и отдых в Китае, визы, отели, транспорт, цены, шоппинг и отзывы туристов. Всё о поездках в Пекин, Шанхай, Хайнань, Гуанчжоу, Гонконг и другие города Китая.
Подфорумы: Общие вопросы о Китае — подготовка и организация поездки
| Деньги и обмен валюты в Китае — банки, карты, банкоматы
| Сотовая связь и мобильный интернет в Китае — операторы, VPN и советы
| Что посмотреть в Китае — достопримечательности, интересные места и экскурсии
| Хайнань и острова Китая — отдых, пляжи, отели и советы путешественников
| Маршруты по Китаю — советы, планирование и отзывы путешественников
| Транспорт в Китае — как добраться, поезда, перелёты, автобусы и авто
| Виза в Китай и транзит через Китай — оформление, документы, безвиз
| Таможня в Китае — ввоз и вывоз товаров, денег и предметов
| Отзывы о поездках в Китай — впечатления, отчёты и фото путешественников
| Отели в Китае — где остановиться, бронирование и отзывы
| Медицина в Китае — лечение, традиционная медицина и аптеки
| Шоппинг и рестораны в Китае — еда, покупки, бары и клубы
- 3765 Темы
- 102743 Сообщения
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Последнее сообщение Банковские карты в Китае 2026:…
Сегодня, 09:59 fiona123
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КОРЕЯ форум — путешествия по Южной Корее и отзывы туристов
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Сегодня, 00:39 Гузеля123
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ЛАОС форум — путешествия, отдых и отзывы туристов
Форум о Лаосе, Лаос отзывы об отдыхе. Отели Лаоса, авиабилеты во Вьентьян, валюта Лаоса, виза в Лаос, достопримечательности Лаоса, безопасность в Лаосе
Подфорумы: Лаос общие вопросы: деньги, интернет, погода
| Маршруты по Лаосу, что посмотреть в Лаосе
| Транспорт в Лаосе. Как добраться в Лаос
| Лаос отзывы и отчёты
| Отели и другое жильё в Лаосе
| Разное: еда, покупки, безопасность в Лаосе
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08 май 2026, 20:53 Laplandias
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МЬЯНМА форум — путешествия, отдых и отзывы туристов
Форум о Мьянме: отзывы путешественников, погода, визы, транспорт, отели и маршруты. Как добраться в Мьянму, цены, валюта, обмен денег, экскурсии и достопримечательности.
Подфорумы: Мьянма общие вопросы
| Маршруты по Мьянме, что посмотреть, экскурсии
| Транспорт в Мьянме, как добраться
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27 май 2026, 18:25 Тульвисте
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МАЛАЙЗИЯ форум — отдых, Борнео, острова и отзывы туристов
Форум о Малайзии: отдых, Борнео (Сабах и Саравак), Куала-Лумпур, острова Лангкави и Тиоман. Отели, транспорт, цены и отзывы.
Подфорумы: Малайзия — общие вопросы о путешествиях и отдыхе
| Погода в Малайзии по месяцам — когда лучше ехать
| Куала-Лумпур — что посмотреть и советы туристам
| Обмен валюты, связь, банкоматы, здоровье в Малайзии
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25 июн 2026, 09:39 Цветок-василек
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МАЛЬДИВЫ форум — отдых, острова, отели и советы туристов
Форум о самостоятельных путешествиях на Мальдивы: выбор острова, цены, отели и виллы, перелёты и трансферы, дайвинг и снорклинг
Подфорумы: Мальдивы общие темы — шоппинг, сувениры, дьюти фри, фрукты и алкоголь
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МОНГОЛИЯ форум — путешествия, отдых и отзывы туристов
Форум о Монголии, Монголия отзывы, Отдых в Монголии, Отели Улан-Батора, Отзывы о Монголии, Монголия форум, фотографии путешествия в Монголию, монгольская виза
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ТИБЕТ, НЕПАЛ, БУТАН форум
Форум о Тибете, Непале и Бутане: самостоятельные путешествия, треккинг в Непале, маршруты и permit’ы, отзывы туристов, как попасть в Тибет, что посмотреть, буддийские монастыри, горы Гималаев, фотографии и отчёты.
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ФИЛИППИНЫ форум — острова, пляжи, отдых и отзывы
Форум о Филиппинах: отдых, путешествия и впечатления. Боракай, Себу, Бохол, Эль Нидо, Корон — лучшие пляжи, отели, дайвинг, цены, визы и маршруты. Отзывы туристов о Маниле и островах Филиппин, погода, транспорт и советы путешественников.
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Последнее сообщение Как заполнить eTravel для въез…
Вчера, 20:09 lukluk
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ШРИ-ЛАНКА форум — путешествия, отдых и отзывы туристов
Форум о Шри-Ланке — отдых, отзывы, отели, маршруты и советы путешественников. Пляжи, достопримечательности, погода, цены и особенности отдыха на Шри-Ланке.
Подфорумы: Шри-Ланка самостоятельно — подготовка и общие вопросы
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- 3549 Темы
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Последнее сообщение Машина с водителем и такси, тр…
24 июн 2026, 23:54 grigorievam
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ЯПОНИЯ форум — путешествия, отдых, виза и советы путешественников
Путешествия по Японии — визы, авиабилеты, транспорт, отели, маршруты, Токио, Киото, Осака, Хоккайдо и Окинава, советы и отзывы туристов
Подфорумы: Япония — общие вопросы, интернет и безопасность
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Последнее сообщение Токио: отели и районы для прож…
Сегодня, 18:04 ал_спб
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Азиатский архив
Не актуальные и закрытые темы, старьё
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Последнее сообщение SOS HELP Ищу пропавшего челове…
25 май 2026, 11:47 zyg
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Путешествия по Европе — визы, транспорт и маршруты
- 2781 Темы
- 137002 Сообщения
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Последнее сообщение Tax free гр РФ при вывозе това…
Сегодня, 09:06 arba1234
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Автопутешествия за границу — автотуризм и поездки по Европе
Форум автопутешественников, выезжающих за границу на своём автомобиле. Автотуризм по Европе: маршруты, дороги, бензин, прокат авто, платные трассы, кемпинги и парковки.
Подфорумы: Автопутешествия по Европе: дороги, паркинги, техника, советы
| Подготовка к путешествию на автомобиле
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| Пересечение границы на автомобиле: правила, очереди, пункты
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| Отзывы о путешествиях по Европе на автомобиле
| Кемпинги и мотели в Европе: бронирование, отзывы, вопросы
| Кемпер, автодом : всё об этом виде автопутешествий
| Автотуризм: общие или очень специфичные вопросы и темы
| Поездки на автомобиле по России
- 4734 Темы
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Последнее сообщение Выезд из ЕС в Беларусь и Росси…
Сегодня, 18:11 leverrier
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АВСТРИЯ форум — путешествия, отдых, маршруты и советы туристов
Форум о путешествиях по Австрии: Вена, Зальцбург, Тироль, Инсбрук.
Отели, маршруты, достопримечательности, горнолыжные курорты, визы и советы туристов по отдыху в Австрии.
Подфорумы: Виза в Австрию самостоятельно
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- 1585 Темы
- 43663 Сообщения
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Последнее сообщение В парке Фольксгартен распускаю…
Сегодня, 12:54 GriG54
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АЛБАНИЯ форум — путешествия, отдых и советы туристов
- 276 Темы
- 7496 Сообщения
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Последнее сообщение Как получить электронную визу …
Вчера, 10:00 UsenkoYana
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БЕНИЛЮКС форум — путешествия по Бельгии, Нидерландам и Люксембургу
Форум о странах Бенилюкса: Бельгия, Нидерланды и Люксембург.
Отдых в Амстердаме и Брюгге, каналы, мельницы, тюльпаны, кофешопы, отели, шоппинг и маршруты путешествий по регионам Бенилюкса.
Подфорумы: Бельгия и Нидерланды — общие вопросы о путешествиях
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| Отели в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге — отзывы и рекомендации
| Рестораны, шопинг и полезная информация о Бенилюксе
- 1945 Темы
- 54095 Сообщения
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Последнее сообщение Особенности паспортного контро…
01 июл 2026, 15:06 ал_спб
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БОЛГАРИЯ форум — отдых, маршруты и отзывы туристов
Болгария форум: погода, климат и сезон в Болгарии, транспорт прокат авто такси в Болгарии, маршруты по Болгарии, отзывы об отдыхе в Болгарии, недвижимость, апартаменты, отели в Болгарии, безопасность, деньги в Болгарии, болгарская кухня
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- 587 Темы
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Последнее сообщение Акция мая: карта для путешеств…
30 июн 2026, 20:20 GLobalbankaccoount
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ форум — путешествия, отдых, Лондон, Англия и Шотландия
Форум о путешествиях по Великобритании: Англия, Шотландия, Лондон, Эдинбург, Глазго. Отдых, визы, транспорт, маршруты, отели, достопримечательности, шоппинг и советы туристов.
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- 2530 Темы
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Последнее сообщение Визовый центр Великобритании (…
Сегодня, 12:47 Why12
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ВЕНГРИЯ форум — путешествия, отдых, маршруты и советы туристов
Форум о путешествиях по Венгрии. Отдых и достопримечательности Будапешта, маршруты по стране, виза в Венгрию, транспорт, купальни, венгерская кухня, рестораны и отзывы туристов.
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- 793 Темы
- 42923 Сообщения
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Последнее сообщение Аэропорт Будапешта (BUD) — как…
39 минут назад Chokki
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ГЕРМАНИЯ форум — путешествия, отдых, маршруты и советы туристов
Форум о путешествиях по Германии: Берлин, Мюнхен, Бавария, замки Рейна.
Отели, маршруты, достопримечательности, горнолыжные курорты, Октоберфест и советы туристов по отдыху в Германии.
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- 4104 Темы
- 156120 Сообщения
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Последнее сообщение Виза в Германию по приглашению…
Вчера, 22:05 5a5ha
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ГРЕЦИЯ форум — отдых, острова, виза и отзывы туристов
Греция форум. Погода в Греции, достопримечательности и что посмотреть, отдых на островах Греции, цены и пляжи Крита и Родоса, виза Греции, отели, греческие таверны и рестораны — отзывы и советы путешественников.
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- 3063 Темы
- 87313 Сообщения
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Последнее сообщение Маршрут для визы в Грецию: как…
Сегодня, 13:32 SvetaNikola
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ИРЛАНДИЯ форум — путешествия, маршруты и отзывы туристов
- 344 Темы
- 8164 Сообщения
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Последнее сообщение Отказ в визе в Ирландию: причи…
Вчера, 02:51 mikhaildom
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ИСЛАНДИЯ ГРЕНЛАНДИЯ форум
Туристический форум об Исландии, Гренландии и Фарерских островах: вопросы о странах, маршруты путешествий, транспорт, визы, отзывы туристов и полезная информация.
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- 1011 Темы
- 22103 Сообщения
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Последнее сообщение Прикоснуться к Исландии или тр…
Сегодня, 12:55 AndreyTLT63
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ИСПАНИЯ форум — отдых, путешествия, города и пляжи Испании
Форум об Испании: путешествия и отдых в Испании, города и курорты, визы, аренда авто и жилья. Барселона, Мадрид, Валенсия, Коста Брава, Коста дель Соль, Канарские острова. Отзывы туристов, советы путешественников.
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Последнее сообщение Запись в визовый центр Испании…
14 минут назад Feorina
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ИТАЛИЯ форум — путешествия, отдых и маршруты
Форум об Италии: виза, маршруты, транспорт, аренда авто, отели и отдых в Риме, Милане, Флоренции, Венеции, на Сицилии и Сардинии
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Последнее сообщение Запись в визовый центр Италии …
Сегодня, 17:28 skylight
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КИПР форум — отдых, достопримечательности и отзывы туристов
Кипр: что постотреть, достопримечательности Кипра, транспорт на острове, аренда автомобиля на Кипре, погода сезон отдыха на острове, отзывы рассказы путешественников, отели на Кипре, кипрская виза, рестораны развлечения на Кипре
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Последнее сообщение Запись на визу Кипра в 2026 го…
Вчера, 20:42 REDkaR
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ЛАТВИЯ форум
Вопросы о Латвии: маршруты путешествий, достопримечательности, отзывы об отелях, транспорт и способы попасть в Латвию.
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- 807 Темы
- 37464 Сообщения
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Последнее сообщение Жуткий развод таксистов у аэро…
11 июн 2026, 13:28 Mahona
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ЛИТВА форум
Вопросы о Литве: пересечение границы, правила въезда, маршруты путешествий, достопримечательности, отели и отзывы туристов, виза в Литву.
Подфорумы: Литва: как добраться, граница, таможня
| Литва общие вопросы
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| Маршруты, что посмотреть в Литве
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| Рестораны, шоппинг, события в Литве. Где остановится в Литве
- 520 Темы
- 52175 Сообщения
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Последнее сообщение Альтернативы «Нестеровскому по…
02 июл 2026, 07:45 Canadian
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МАЛЬТА форум
- 221 Темы
- 7892 Сообщения
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Последнее сообщение Статистика получения визы на М…
15 июн 2026, 05:53 Makarigor
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МОЛДОВА форум
- 165 Темы
- 6278 Сообщения
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Последнее сообщение Въезд в Молдову в 2026 году: п…
30 июн 2026, 20:24 НатальяБоб
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НОРВЕГИЯ форум — фьорды, маршруты и самостоятельные путешествия
- 2272 Темы
- 81533 Сообщения
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Последнее сообщение Ограничение на въезд в Норвеги…
12 июн 2026, 20:54 Автопутешественник
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ПОЛЬША форум — путешествия, отдых и советы туристов
- 838 Темы
- 39623 Сообщения
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Последнее сообщение Из Польши с любовью... Гданьск…
Сегодня, 16:44 Рижанка
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ПОРТУГАЛИЯ форум — путешествия, отдых, маршруты и советы туристов
Форум о Португалии: отдых, маршруты, достопримечательности и отзывы туристов. Погода и цены в Португалии, лучшие пляжи, аренда жилья, визовые вопросы, транспорт и путешествия по стране. Обсуждения о Лиссабоне, Порту, Алгарве и других регионах Португалии.
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- 1922 Темы
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Последнее сообщение Статистика получения визы в По…
01 июл 2026, 15:22 TonyTmb
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РУМЫНИЯ форум
Румыния форум: общие вопросы о Румынии, курс валют, цены, погода, достопримечательности, маршруты по стране, отзывы об отдыхе, Бухарест, отели, рестораны и румынская виза.
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21 июн 2026, 23:52 gennady675
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СЕРБИЯ МАКЕДОНИЯ БОСНИЯ и ГЕРЦЕГОВИНА, КОСОВО форум
Форум самостоятельных путешественников о Сербии, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии и Косово. Визы, маршруты, транспорт, отели
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- 1014 Темы
- 16374 Сообщения
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Последнее сообщение Босния и Герцеговина, чуть-чут…
36 минут назад irinpa
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СЛОВАКИЯ форум — путешествия, отдых, маршруты и советы туристов
Словакия форум: путешествия и отдых, цены в Братиславе, отели, транспорт, аренда авто, виза в Словакию, маршруты и отзывы туристов.
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- 277 Темы
- 4981 Сообщения
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Последнее сообщение Помощь в оформлении визы в Сло…
30 июн 2026, 20:22 GLobalbankaccoount
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СЛОВЕНИЯ форум — путешествия, отдых, маршруты и советы туристов
- 219 Темы
- 4496 Сообщения
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Последнее сообщение Виза в Словению для россиян в …
06 июн 2026, 16:56 geshwister
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УКРАИНА форум
- 949 Темы
- 55805 Сообщения
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Последнее сообщение Заменить паспорт на id в посол…
15 минут назад Friendly14
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ФИНЛЯНДИЯ форум — путешествия, отдых, маршруты и советы туристов
- 1088 Темы
- 61690 Сообщения
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Последнее сообщение Финляндия закрыла пункты пропу…
14 июн 2026, 21:09 pappi
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ФРАНЦИЯ форум — отдых, Париж, маршруты и отзывы
Форум о Франции и Андорре: отдых, визы, маршруты, отели и отзывы туристов. Париж, курорты, цены и шоппинг
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- 4316 Темы
- 206775 Сообщения
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Последнее сообщение Шансы на визу во Францию 2026 …
4 минуты назад Torn07
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ХОРВАТИЯ форум — отдых, пляжи, маршруты и отзывы
Форум о Хорватии: отдых на море, как добраться, виза, пляжи и курорты, маршруты, цены, отели и отзывы туристов.
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Последнее сообщение Как доехать на авто в Хорватию…
29 июн 2026, 22:26 vtsk
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ЧЕРНОГОРИЯ форум — отдых, пляжи, маршруты и отзывы туристов
Отдых в Черногории: визы, деньги, погода, пляжи, курорты, достопримечательности, отели, апартаменты, рестораны, безопасность и отзывы туристов.
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Последнее сообщение Как добраться из аэропорта Под…
01 июл 2026, 20:19 Lastva
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ЧЕХИЯ форум — Прага, отдых, маршруты и советы туристов
Форум о путешествиях по Чехии: Прага, Карловы Вары, Чешский Крумлов, курорты, маршруты, визы, отели, транспорт, шоппинг и отзывы туристов.
Подфорумы: Чехия общие вопросы
| Деньги, банки, карты и цены в Чехии
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| Прага, что посмотреть, интересные места
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| Отели и апартаменты в Чехии и Праге
| Рестораны, шоппинг, медицина, события и тп в Чехии
| Фотопутешествия по Чехии, фото и видео туристов
- 1514 Темы
- 58549 Сообщения
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Последнее сообщение Въезд в Чехию для граждан РФ с…
15 июн 2026, 23:46 Stepan1258490
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ШВЕЙЦАРИЯ форум — Альпы, отдых и отзывы туристов
- 1057 Темы
- 26164 Сообщения
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Последнее сообщение Запись в ВЦ Швейцарии на подач…
02 июл 2026, 10:58 whitemouse2222
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ШВЕЦИЯ и ДАНИЯ — форум путешественников по странам Скандинавии
Форум о Швеции и Дании. Отзывы туристов, визы, отели, маршруты, цены и транспорт. Путешествия по странам Скандинавии — Швеция, Дания, Копенгаген, Стокгольм, Мальмё, острова и фьорды.
Подфорумы: Швеция, Дания самостоятельно — советы и общие вопросы
| Маршруты по Швеции и Дании — путешествия по Скандинавии
| Транспорт в Швеции и Дании — прокат авто, паромы, дороги Скандинавии
| Виза в Швецию и Данию — оформление, анкеты, пересечение границ
| Отзывы и отчёты о поездке по Швеции и Дании — впечатления туристов
| Отели, кемпинги и коттеджи в Швеции и Дании — где остановиться
| Шопинг, рестораны и праздники в Швеции и Дании — события и культура
- 1029 Темы
- 25630 Сообщения
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Последнее сообщение Виза в Гренландию (Greenland, …
11 июн 2026, 13:17 off-road.kg
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ЭСТОНИЯ форум — путешествия, отдых, Таллин и достопримечательности
Путешествия по Эстонии: Таллин, курорты, маршруты, достопримечательности, визы, отели, рестораны, шоппинг и отзывы туристов.
Подфорумы: Как сейчас попасть в Эстонию: граница, запреты
| Эстония общие вопросы
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- 512 Темы
- 37649 Сообщения
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Последнее сообщение Въезд в Эстонию из Европы: акт…
02 июл 2026, 11:21 dovregubben
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Несколько стран Европы за одну поездку
- 1348 Темы
- 19388 Сообщения
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Последнее сообщение Монблан со всех сторон и Дордо…
04 июн 2026, 17:37 OK1972
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Европа коротко. Начало отчета, проба пера
Проба пера в написании отчетов, отзывов. Рассказы о не совсем самостоятельных путешествиях, отзывы о простых или стандартных маршрутах, отзывы от начинающих самостоятельных путешественников. Короткие рассказы. Незаконченные рассказы форумчан. По мере приведения в информационно-полезный вид, рассказы будут переноситься в разделы с отчетами по странам
- 490 Темы
- 3953 Сообщения
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Последнее сообщение Отовсюду - с улыбкой. Короткие…
18 мар 2026, 20:23 Brrys
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Европейский архив
Сюда модераторами перемещаются темы, которые дублируют существующие в тематических форумах о Европе, а так же темы ставшие неактуальными
- 9123 Темы
- 262045 Сообщения
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Последнее сообщение Возможно ли получить визу в По…
13 фев 2026, 18:04 5yr
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США форум — виза, маршруты и путешествия по Америке
Форум о путешествиях по США: получение американской визы, собеседование, отказы и документы. Маршруты по США, Нью-Йорк, Калифорния, Флорида, национальные парки, аренда авто, дороги, отели и отзывы туристов.
Подфорумы: Виза в США самостоятельно 2026
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- 7529 Темы
- 617812 Сообщения
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Последнее сообщение Виза США в Варшаве для россиян…
Сегодня, 15:36 Chudo70
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КАНАДА форум — путешествия, визы, маршруты и отзывы туристов
Форум о путешествиях по Канаде: визы, маршруты, дороги, отели, города Канады, путешествия на автомобиле, советы туристов и отзывы о поездках по стране.
Подфорумы: Вопросы о Канаде
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| Отзывы о Канаде — впечатления и отчёты путешественников
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- 670 Темы
- 48303 Сообщения
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Последнее сообщение Доставка паспорта в визовый це…
Сегодня, 17:34 LeshaL
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МЕКСИКА форум — путешествия, отдых, курорты и советы туристов
- 1788 Темы
- 39937 Сообщения
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Последнее сообщение Как попасть в Мексику россияна…
Вчера, 08:38 тинаму
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Центральная Америка - общие вопросы
- 288 Темы
- 5047 Сообщения
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Последнее сообщение Путешествие от Панамы до Мекси…
19 фев 2026, 14:33 Taubada
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Гватемала, Белиз, Гондурас, Сальвадор форум
Информационные форумы о Гватемале, Белизе, Гондурасе и Сальвадоре: безопасность, цены, отдых, маршруты, Карибское море, Роатан, дайвинг, транспорт и советы путешественников.
Подфорумы: Вопросы о Гватемале, Белизе, Гондурасе, Сальвадоре
| Маршруты. Транспорт и прохождение границы
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| Отели Гватемалы, Белиза, Гондураса, Сальвадора
- 337 Темы
- 4384 Сообщения
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Последнее сообщение Гватемала Май 2023
21 апр 2026, 22:31 Cuban_Pete
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Коста Рика, Панама, Никарагуа форум
Информационные форумы о Коста Рике, Панаме и Никарагуа: отдых, пляжи, вулканы, Карибское море, Бокас-дель-Торо, Сан-Блас, Панамский канал, Кукурузный остров и отзывы путешественников.
Подфорумы: Вопросы о Никарагуа, Коста Рике, Панаме
| Маршруты. Транспорт и прохождение границы
| Виза Коста Рика Панама Никарагуа
| Отзывы о Никарагуа, Коста Рике, Панаме
| Отели Никарагуа, Коста Рики, Панамы
- 611 Темы
- 8471 Сообщения
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Последнее сообщение Коста Рика в начале июня, покр…
24 июн 2026, 22:31 Михаил396
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КУБА форум
Форум о путешествиях по Кубе: отдых, отели, Варадеро, Гавана, сигары, ром, музыка, танцы, цены, транспорт и отзывы туристов.
Подфорумы: Общие вопросы о Кубе
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- 3942 Темы
- 121478 Сообщения
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Последнее сообщение Бизнес на Кубе
19 июн 2026, 03:57 Gryts_Zozulya
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ДОМИНИКАНА форум — путешествия, отдых, пляжи и советы туристов
Форум о Доминикане: отдых, погода, лучшие пляжи, отели, безопасность, цены, достопримечательности и маршруты. Отзывы туристов о поездках по Доминиканской Республике.
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- 617 Темы
- 10507 Сообщения
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Последнее сообщение Пляжи Доминикус и Байяибе: отз…
Вчера, 21:46 Karpetsky
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ЯМАЙКА форум — путешествия, отдых, погода и отзывы туристов
Форум о Ямайке: погода и сезон, как добраться, нужна ли виза, отзывы туристов, отели и апартаменты, ямайская кухня, напитки, достопримечательности и стиль жизни.
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- 162 Темы
- 2392 Сообщения
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Последнее сообщение Снорклинг на Ямайке - вопрос: …
04 авг 2025, 21:23 Betacarver
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КАРИБСКИЕ ОСТРОВА форум — путешествия, отдых и советы туристов
- 605 Темы
- 9641 Сообщения
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Последнее сообщение Аруба, Кюрасао и Сент-Мартен: …
28 май 2026, 12:13 gott
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Южная Америка — общие вопросы и визы
- 615 Темы
- 11249 Сообщения
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Последнее сообщение Виза для казахстанцев в Чили
27 июн 2026, 10:36 Kastel1994
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АРГЕНТИНА, УРУГВАЙ, ПАРАГВАЙ форум
Форум о путешествиях по Аргентине, Уругваю и Парагваю: маршруты, Патагония и Огненная Земля, транспорт, отели, безопасность, цены и отзывы туристов.
Подфорумы: Вопросы о стране: Аргентина Парагвай Уругвай
| Деньги, цены и карты в Аргентине, Парагвае и Уругвае
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- 825 Темы
- 15892 Сообщения
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Последнее сообщение В джазе только девушки или арг…
29 июн 2026, 12:52 Alisia
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БОЛИВИЯ, ПЕРУ форум
Форум о путешествиях в Перу и Боливию: погода, транспорт, маршруты, индейская культура, джунгли, Андские горы, национальные парки, цены, отели и отзывы туристов.
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- 1177 Темы
- 26968 Сообщения
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Последнее сообщение Боливия+Перу, автотрип на арен…
Вчера, 17:10 aa_ya
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БРАЗИЛИЯ форум — путешествия, отдых, погода и отзывы туристов
Форум о Бразилии: путешествия, отдых, Рио-де-Жанейро и карнавал, пляжи, Амазония, визы, отели, транспорт, погода, безопасность и отзывы туристов.
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- 920 Темы
- 21935 Сообщения
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Последнее сообщение Случаи ограбления в Бразилии -…
02 июл 2026, 08:43 kapustka.void
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ВЕНЕСУЭЛА форум — путешествия, отдых, природа и отзывы туристов
- 522 Темы
- 13020 Сообщения
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Последнее сообщение Обмен денег в Венесуэле
10 дек 2025, 07:33 Georgii1993
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КОЛУМБИЯ форум — путешествия, маршруты, отдых и советы туристов
Форум о Колумбии: маршруты, транспорт, города, достопримечательности, отели, безопасность, климат, цены и отзывы путешественников.
Подфорумы: Вопросы о Колумбии
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| Колумбия: деньги, банки, шоппинг
- 398 Темы
- 7366 Сообщения
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Последнее сообщение Колумбия - 2025: радужная река…
22 июн 2026, 15:08 serrs
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ЧИЛИ форум — путешествия, маршруты, отдых и советы туристов
Форум о самостоятельных путешествиях по Чили: достопримечательности, Сантьяго, Патагония, ледники, транспорт, аренда авто, визы, отели, цены и отзывы туристов.
Подфорумы: Общая информация о Чили: погода, цены, деньги
| Маршруты по Чили. Интересные места Чили, что посмотреть
| Транспорт в Чили, аренда авто
| Виза и пребывание в Чили
| Чили отзывы, отдых в Чили
| Чили отели, апартаменты и другое жильё
| Дополнительно о Чили
- 450 Темы
- 8179 Сообщения
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Последнее сообщение Вопрос по северной части карре…
15 июн 2026, 22:22 foki
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ЭКВАДОР форум — путешествия, маршруты, Галапагосы и советы туристов
- 309 Темы
- 6106 Сообщения
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Последнее сообщение Экваториальное меню. Эквадор, …
08 апр 2026, 17:06 y_natali
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Американская проба пера — короткие рассказы и первые отчёты
Короткие рассказы и первые отчёты о путешествиях. Проба пера, незаконченные истории, отзывы о несложных маршрутах и первые попытки самостоятельных путешествий.
- 116 Темы
- 1557 Сообщения
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Последнее сообщение Гавана- Лима- Куско - МачуПикч…
14 янв 2026, 23:40 KomandaGB
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Американский архив
В этот раздел модераторы переносят неактуальные темы из всех разделов категории Америка, а так же темы дубли
- 3245 Темы
- 27614 Сообщения
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Последнее сообщение Французская Гвиана, Суринам и …
15 фев 2026, 13:46 skrick
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ЕГИПЕТ форум — отдых, отели, отзывы туристов и советы
Форум об отдыхе в Египте: Шарм-эль-Шейх, Хургада, Каир, Луксор. Погода и цены в Египте, отели и отзывы туристов, безопасность, акулы и купание в Красном море. Советы по самостоятельным поездкам в Египет.
Подфорумы: Египет — погода и интернет, советы путешественников
| Деньги, цены и карты в Египте
| Маршруты и достопримечательности Египта — что посмотреть и куда поехать
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| Отели Египта — отзывы туристов, где лучше отдыхать в Египте
| Безопасность в Египте — медицина, советы туристам и полезная информация
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| Туризм в Египте — куда поехать отдыхать, новости и советы
- 1471 Темы
- 40722 Сообщения
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Последнее сообщение Шарм-Эль-Шейх отели отзывы и р…
29 июн 2026, 14:42 montgomeri
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КЕНИЯ, ТАНЗАНИЯ и ЗАНЗИБАР — отдых, сафари, советы путешественников
Форум о путешествиях по Кении, Танзании и Занзибару: сафари, пляжи, горы Килиманджаро, погода, безопасность, отели и лоджи, самостоятельные поездки и организация сафари в Африке.
Подфорумы: Танзания и Кения: бытовые вопросы, прививки и что взять с собой
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| Безопасность и здоровье в Кении и Танзании — прививки, советы, шоппинг
- 1605 Темы
- 31719 Сообщения
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Последнее сообщение Сафари оператор требует предоп…
Сегодня, 18:09 Marishkap
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ЮЖНАЯ АФРИКА форум — ЮАР, НАМИБИЯ, БОТСВАНА, ЗАМБИЯ, ЗИМБАБВЕ, МОЗАМБИК
Путешествия по странам юга Африки: ЮАР, Намибия, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Мозамбик, Лесото, Эсватини (Свазиленд), Малави и Ангола. Самостоятельные маршруты, визы, безопасность, цены, транспорт и отзывы туристов.
Подфорумы: Как сейчас попасть в страны Южной Африки
| Южная Африка — общие вопросы, погода, деньги, связь, национальные парки
| Деньги и цены в странах Южной Африки
| Что посмотреть в Южной Африке — достопримечательности ЮАР, Намибии, Ботсваны
| Маршруты по Южной Африке — ЮАР, Намибия, Ботсвана, Замбия, Зимбабве
| Транспорт в Южной Африке — аренда авто, авиакомпании, междугородние переезды
| Визы стран Южной Африки
| Отзывы о путешествиях по Южной Африке — ЮАР, Намибия, Ботсвана, Зимбабве
| Отели и кемпинги в Южной Африке — жильё, гестхаусы, бронирование и отзывы
| Безопасность в Южной Африке — советы туристам, ЮАР, Намибия, Ботсвана
- 1159 Темы
- 25372 Сообщения
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Последнее сообщение Из Ливинстона в Касане на обще…
42 минуты назад monicamonica
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СЕЙШЕЛЫ форум — путешествия, отдых и советы туристов
Сейшельские острова: отдых и отзывы туристов, цены на Сейшелах, самостоятельное путешествие, обмен валюты и деньги, транспорт и как добраться, отели на Сейшелах отзывы, погода и лучшие пляжи архипелага.
Подфорумы: Сейшелы общие и бытовые вопросы
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| Дайвинг, развлечения, шоппинг, рестораны на Сейшелах
- 559 Темы
- 16901 Сообщения
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Последнее сообщение Как оптимально распределить дн…
01 июл 2026, 22:34 SergeiV
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МАВРИКИЙ, РЕЮНЬОН, КОМОРЫ форум
Самостоятельные путешествия на Маврикий, Реюньон и Коморские острова: погода и сезоны, как добраться, пляжи, достопримечательности, аренда авто, отели, виллы и апартаменты.
Подфорумы: Вопросы Маврикий Реюньон Коморы
| Что посмотреть Маврикий Реюньон Коморы, аренда авто
| Виза, пребывание, таможня: Маврикий, Реюньон
| Отзывы Маврикий Реюньон Коморы, отчеты из путешествия на Маврикий
| Отели и другое жилье на Маврикии Реюньоне Коморах
- 240 Темы
- 5861 Сообщения
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Последнее сообщение Погода в июне, Маврикий
Вчера, 15:12 nordwind12
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МАДАГАСКАР форум
- 336 Темы
- 6501 Сообщения
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Последнее сообщение Малярия в районах Tuléar , Ifa…
25 июн 2026, 21:51 Анна Галецкая
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ЭФИОПИЯ форум — Эритрея, Джибути, Сомали, Южный Судан
- 222 Темы
- 6238 Сообщения
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Последнее сообщение Виза в Эфиопию для россиян: по…
30 май 2026, 20:31 aklyamkin
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ТУНИС форум — отдых, отели, погода и отзывы туристов
- 188 Темы
- 3142 Сообщения
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Последнее сообщение Закольцевали Тунис в апреле 20…
Вчера, 00:12 Silur
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СЕВЕРНАЯ АФРИКА форум — Алжир, Тунис, Ливия, Мавритания, Западная Сахара
- 168 Темы
- 4320 Сообщения
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Последнее сообщение Виза в Алжир для граждан РФ
21 июн 2026, 14:25 Gauloises
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МАРОККО форум — путешествия, погода, города, маршруты и отзывы
Марокко: погода и климат, пляжи, обмен валюты, города и достопримечательности, маршруты, транспорт и аренда авто, отели и отзывы туристов.
Подфорумы: Общие вопросы о Марокко — погода, деньги, безопасность, как попасть
| Маршруты Марокко, что посмотреть
| Транспорт Марокко, аренда авто
| Виза Марокко
| Марокко отзывы туристов
| Отели Марокко отзывы
| Шоппинг в Марокко
- 929 Темы
- 14981 Сообщения
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Последнее сообщение Кружок по Марокко без авто в д…
Вчера, 07:21 Scarlet-Cet
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Уганда, Руанда, Бурунди — форум о путешествиях по странам Восточной Африки
Туристический форум об Уганде, Руанде, Бурунди и ДР Конго: погода, цены, валюта, визы, маршруты, транспорт, отели и отзывы туристов.
Подфорумы: Вопросы Уганда, Руанда, Бурунди
| Виза в Уганду Руанду Бурунди
| Уганда Руанда Бурунди отзывы туристов
- 149 Темы
- 2566 Сообщения
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Последнее сообщение Уганда - Lake Mburo, Bwindi (г…
Сегодня, 16:11 zhodzky
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Западная и Центральная Африка форум — путешествия, безопасность, визы, маршруты
Форум о странах Западной и Центральной Африки: Сенегал, Гана, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Бенин, Того, Мали, Буркина-Фасо, Чад, ЦАР, Камерун, Конго, Габон, Экваториальная Гвинея и другие страны региона. Маршруты, визы, безопасность, транспорт и отзывы туристов.
Подфорумы: Вопросы по странам западной и центральной Африки
| Виза стран западной и центральной Африки
| Отзывы о странах Западной и Центральной Африки
- 401 Темы
- 9489 Сообщения
-
Последнее сообщение Виза в Бенин для россиян
Вчера, 15:29 Olli
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АФРИКА — общие вопросы о путешествиях
Общие вопросы о путешествиях по Африке: безопасность, погода, климат, сезоны, прививки, здоровье, логистика и подготовка к поездкам по континенту.
- 207 Темы
- 3120 Сообщения
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Последнее сообщение Прививка от жёлтой лихорадки 2…
26 июн 2026, 12:50 chapulin
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Проба пера. Короткие рассказы
Проба пера в написании отчетов, отзывов. Рассказы о не совсем самостоятельных путешествиях, отзывы о простых или стандартных маршрутах, отзывы от начинающих самостоятельных путешественников. Короткие рассказы. Незаконченные рассказы форумчан. По мере приведения в информационно-полезный вид, рассказы будут переноситься в разделы с отчетами по странам
- 57 Темы
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16 май 2025, 23:15 Tiffany_photo
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Архив Африка
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05 янв 2026, 15:00 kmira78
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ТУРЦИЯ форум — путешествия, отдых и отзывы туристов
Форум о Турции: отдых, путешествия и маршруты. Отзывы туристов, отели Турции, погода, аренда жилья, маршруты по Стамбулу и другим городам, советы по самостоятельным поездкам.
Подфорумы: Турция самостоятельно — подготовка и общие вопросы
| Первый раз в Турцию — погода по месяцам и советы
| Деньги в Турции — обмен валюты, банкоматы и банковские счета
| Пляжи Турции — где лучше отдыхать, песок или галька
| Стамбул — что посмотреть и советы туристам
| Маршруты по Турции — планирование поездки и экскурсии
| Что посмотреть в Турции — интересные места и достопримечательности
| Транспорт и аренда авто в Турции — как передвигаться по стране
| Виза в Турцию и таможенные правила — въезд и пребывание
| Отдых в Турции: Отзывы и отчеты туристов
| Отели, апартаменты и другое жильё в Турции
| Покупки, шопинг в Турции. Рестораны и уличная еда
| Медицина и здоровье в Турции
| Разное о Турции — дополнительные темы
| Как сейчас попасть в Турцию — въезд и пересечение границы
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Последнее сообщение Ленивая Турция, или новые похо…
Сегодня, 17:48 savl1
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ИЗРАИЛЬ форум — путешествия, отдых, святыни и отзывы туристов
Форум об Израиле: отдых и путешествия, погода, маршруты, Мёртвое море, Иерусалим и святыни, отели, жильё и отзывы туристов.
Подфорумы: Вопросы об Израиле, погода
| Банки, деньги в Израиле. Таможня
| Маршруты по Израилю, что посмотреть
| Транспорт в Израиле: аренда авто, дороги
| Репатриация в Израиль. Израильская виза
| Отзывы об Израиле
| Отели, апартаменты, курорты в Израиле
| Рестораны, шоппинг, развлечения в Израиле
| Безопасность в Израиле
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Последнее сообщение Эйлат-Таба-Шарм, переход грани…
02 июл 2026, 08:56 DmiDmip
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Иордания, Ливан, Сирия — форумы о путешествиях и безопасности
Информационные форумы об Иордании, Ливане и Сирии: погода, визы, маршруты, безопасность, актуальная обстановка, транспорт, цены и отзывы путешественников.
Подфорумы: Вопросы об Иордании, Ливане и Сирии
| Маршруты по Иордании Ливану или Сирии
| Транспорт. Иордания, Ливан, Сирия
| Виза. Иордания, Ливан, Сирия
| Отзывы. Иордания, Ливан, Сирия
| Отели. Иордания, Ливан, Сирия. Отзывы
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Последнее сообщение Въезд в Дамаск из Бейрута по з…
17 июн 2026, 15:26 terrikon_1936
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ОАЭ форум — отдых, визы, отели, аренда авто и достопримечательности
Форум путешественников об ОАЭ: погода, достопримечательности, визы, отели, апартаменты и недвижимость в Дубае, Абу-Даби и других эмиратах. Транспорт, аренда авто и отдых на море в Эмиратах.
Подфорумы: Общие вопросы об ОАЭ — въезд в Дубай, погода и цены
| Деньги в ОАЭ — обмен валюты, банковские счета и таможенные правила
| Маршруты в ОАЭ — что посмотреть в Дубае и Абу-Даби, идеи для стоповера
| Транспорт в ОАЭ — аренда авто в Дубае, метро, автобусы и такси
| Виза в ОАЭ самостоятельно — транзит, туристическая, рабочая, студенческая
| Отзывы об отдыхе в Дубае и ОАЭ — впечатления и отчёты путешественников
| Отели и апартаменты в Дубае и ОАЭ — отзывы, цены, бронирование
| Шоппинг и рестораны в Дубае и ОАЭ — развлечения, концерты, события
| Новости и дополнительная информация об ОАЭ — Дубай, Абу-Даби, эмираты
- 1548 Темы
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Последнее сообщение 5 недель на Ближнем Востоке, с…
26 июн 2026, 21:18 Geofox
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Оман: Все об Омане от А до Я
Форум о путешествиях и отдыхе в Омане: погода, море, достопримечательности, визы, обмен валюты, отели, апартаменты, транспорт и аренда автомобиля, авиакомпании и внутренние перелёты.
Подфорумы: Оман общие вопросы: цены, деньги, интернет, пляжи
| Оман что посмотреть, маршруты
| Транспорт в Омане
| Виза в Оман. Таможня: что можно, а что нельзя
| Оман отдых отзывы
| Отели в Омане
- 201 Темы
- 5707 Сообщения
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Последнее сообщение Вокруг Омана за 10 дней
25 июн 2026, 08:28 evgo
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Иран : Все о Иране от А до Я
- 592 Темы
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Последнее сообщение Провоз лекарственных препарато…
29 июн 2026, 13:07 АЛебедев
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Афганистан, Ирак, Йемен, Пакистан — форумы о путешествиях и безопасности
Информационные форумы об Афганистане, Ираке, Йемене и Пакистане: безопасность, актуальная обстановка, маршруты, визы, погода, транспорт и советы путешественников.
Подфорумы: Вопросы: Йемен, Афганистан, Пакистан, Ирак
| Транспорт в Йемене, Афганистане, Пакистане, Ираке
| Отзывы: Йемен, Афганистан, Пакистан, Ирак
| Виза: Йемен, Афганистан, Пакистан, Ирак
| Шопинг, рестораны: Йемен, Афганистан, Пакистан, Ирак
- 406 Темы
- 12038 Сообщения
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Последнее сообщение Пакистан, май 2024: горы и люд…
Вчера, 02:58 Артём Яровиков
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Аравийский полуостров — Катар, Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия
Форумы о странах Персидского залива: Катар, Кувейт, Бахрейн и Саудовская Аравия. Погода, визы, шоппинг, отдых, транспорт, маршруты и советы путешественников.
Подфорумы: Вопросы Катар Кувейт Саудовская Аравия
| Транспорт: Авиа, наземный, морской. Как добраться из А в Б
| Визы стран Персидского залива
| Отчёты, впечатления: Катар, Кувейт, Саудовская Аравия
| Отели в Дохе Кувейте Саудовской Аравии
| Шопинг, рестораны, праздники, фестивали, безопасность, полезная информация
- 354 Темы
- 8440 Сообщения
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Последнее сообщение 1 января в Саудовской Аравии
Сегодня, 18:08 Virfolk
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Архив Ближний восток
архив старых тем
- 1312 Темы
- 23855 Сообщения
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Последнее сообщение Статистика выдачи визы в Новую…
20 мар 2026, 18:43 infernus
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АВСТРАЛИЯ форум — путешествия, отдых, визы и отзывы туристов
Форум об Австралии: путешествия и отдых, виза в Австралию, маршруты по стране, Сидней, Мельбурн, Кэрнс, Брисбен, авиабилеты, отели, аренда авто, погода, иммиграция и отзывы туристов
Подфорумы: Австралия: практические вопросы поездки
| Погода в Австралии: климат, сезоны и когда ехать
| Маршруты по Австралии: что посмотреть и куда поехать
| Транспорт в Австралии: аренда авто, кемпер, паромы и ПДД
| Виза в Австралию самостоятельно
| Австралия: отзывы туристов, рассказы, фото и маршруты
| Отели в Австралии: где остановиться, мотели и апартаменты
| Австралия: рестораны, шоппинг, развлечения и дайвинг
- 1159 Темы
- 40754 Сообщения
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Последнее сообщение Шансы на туристическую визу в …
Вчера, 14:55 Azazello17
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ форум — путешествия, отдых, визы и отзывы туристов
- 495 Темы
- 10606 Сообщения
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Последнее сообщение Виза в Новую Зеландию самостоя…
Сегодня, 13:55 AnnaZu
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Острова Тихого океана и Папуа Новая Гвинея — форум о путешествиях
Острова Тихого океана: Фиджи, Самоа, Таити, Гуам, Тонга, Вануату и другие. Путешествия, погода, визы, цены, транспорт, как добраться, маршруты и отзывы туристов.
Подфорумы: Общие вопросы об островах Тихого океана
| Маршруты по островам Тихого океана, какой остров выбрать
| Транспорт на островах Тихого океана и Папуа
| Виза: Папуа Новая Гвинея, Полинезия
| Отзывы об островах Фиджи, Гуам, Французской Полинезии
| Жилье на островах Тихого океана: отели, апартаменты
- 472 Темы
- 10108 Сообщения
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Последнее сообщение Туамоту. Ноябрь 2024.
01 июл 2026, 21:05 aas996
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АРМЕНИЯ форум - путешествия, отдых и советы туристов
- 574 Темы
- 15720 Сообщения
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Последнее сообщение Какую валюту брать в Армению: …
02 июл 2026, 11:07 alexnexia
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Белоруссия (Беларусь) форум от А до Я
Форум о путешествиях по Белоруссии: Минск, Брест, Гродно, Витебск, Могилёв. Маршруты, отдых, визы, транспорт, отели и отзывы туристов.
Подфорумы: Деньги и банки в Беларуси — обмен валюты, карты и счета
| Самостоятельно в Беларусь: вопросы и советы туристам
| Транспорт в Беларуси: как добраться, общественный транспорт
| Маршруты по Беларуси: что посмотреть и куда поехать
| Въезд в Беларусь: визы, граница, таможня и правила пребывания
| Отдых в Беларуси: отзывы туристов и отчёты о поездках
| Жильё в Беларуси: отели, апартаменты и где остановиться
| Шоппинг и еда в Беларуси: рестораны, кухня и что купить
- 769 Темы
- 107578 Сообщения
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Последнее сообщение Карта МИР в Беларуси: работает…
17 минут назад rushan666
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ГРУЗИЯ форум — путешествия, отдых и советы туристов
- 2038 Темы
- 51722 Сообщения
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Последнее сообщение Самцхе-Джавахети (июнь 2026 г…
Вчера, 17:34 АЛебедев
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СРЕДНЯЯ АЗИЯ форум — Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения
Форум о странах Средней (Центральной) Азии: Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, Таджикистан. Погода, визы, безопасность, транспорт, цены, маршруты и отзывы туристов.
Подфорумы: Деньги, банки, карты в республиках Средней Азии
| Казахстан: общие вопросы и базовая информация для поездки
| Узбекистан: общие вопросы и базовая информация для поездки
| Страны Средней Азии: общие вопросы и базовая информация для поездки
| Маршруты по Центральной Азии: что посмотреть и куда поехать
| Транспорт в странах Средней Азии: как добраться и перемещаться
| Граница и таможня Казахстана: регистрация и правила пребывания
| Визы, регистрация и таможня в странах Средней Азии
| Отзывы о странах Средней Азии: личный опыт путешествий
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- 1494 Темы
- 109812 Сообщения
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Последнее сообщение Перевод денег из России в Каза…
Вчера, 20:43 snevsky
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РОССИЯ форум — путешествия по России, отдых, маршруты, отзывы
Форумы о путешествиях по России: маршруты выходного дня, отдых на море и в горах, города и регионы России, автопутешествия, отели, отзывы туристов и фотографии из российской глубинки.
Подфорумы: Выезд из России за границу и возвращение обратно
| Общие вопросы о России — путешествия, погода, отдых
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| Города и места в России — что посмотреть и чем заняться
| Туры выходного дня по России — короткие поездки и советы
| Маршруты по России — идеи путешествий и советы
| Готовые маршруты и туры по России — прочитал и поехал
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| Транспорт в России, как попасть из одного места в другое
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| Отдых в выходные. Короткие путешествия по России — отзывы
| Горные лыжи. Отзывы о горнолыжном отдыхе
| Автопутешествия по России — отзывы
| Отели в городах России, аренда квартир, кемпинги
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- 5637 Темы
- 162047 Сообщения
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Последнее сообщение Доступность бензина в Ставропо…
Сегодня, 17:42 ИгорьСолод
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КРЫМ форум — отдых, пляжи и советы туристов
Форум о Крыме: отдых, пляжи, погода, транспорт, достопримечательности, отели и апартаменты, отзывы туристов.
Подфорумы: Вопросы про отдых в Крыму
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- 771 Темы
- 24403 Сообщения
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Последнее сообщение Проверка документов на крымско…
03 июн 2026, 09:02 Kukla123
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ЗАКАВКАЗЬЕ: Абхазия, Азербайджан
- 624 Темы
- 12465 Сообщения
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Последнее сообщение 5 недель на Ближнем Востоке, с…
01 июл 2026, 23:07 Geofox
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Комбинированные маршруты по бывшему СССР
- 67 Темы
- 944 Сообщения
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Последнее сообщение Южная Осетия. Безопасно ли?
20 янв 2026, 13:35 just_a_traveller
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Проба пера — короткие отчёты и незаконченные истории (экс-СССР)
Короткие эссе и незаконченные отчёты о путешествиях по странам бывшего СССР. После завершения отчёты переносятся в соответствующие форумы раздела экс-СССР.
- 116 Темы
- 816 Сообщения
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Последнее сообщение В дебрях Ингерманландии
06 фев 2026, 10:20 Дядюшка Влад
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Архив СНГ
архив старых тем
- 2553 Темы
- 32309 Сообщения
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Последнее сообщение Грузинское кольцо в апреле 202…
26 янв 2026, 19:05 Chegem
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Банковские карты и счета для путешествий — где открыть и как использовать
Кредитные и дебетовые карты для путешествий. Где открыть счёт за границей, переводы между странами, тревел-карты и мультивалютные счета. Оплата картами российских банков за границей, обход санкций и финансовые лайфхаки для путешественников.
- 1336 Темы
- 78771 Сообщения
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Последнее сообщение Оформим банковскую карту в Гру…
Сегодня, 02:04 Яков Светский
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Авиабилеты. Авиакомпании. Аэропорты. Новости авиации
Авиабилеты, авиакомпании, аэропорты и новости авиации. Где купить дешёвые авиабилеты, спецпредложения, чартеры и перелёты из России и СНГ за границу. Опыт полётов, отзывы об авиакомпаниях и происшествия в гражданской авиации.
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- 8464 Темы
- 666859 Сообщения
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Последнее сообщение Pegasus Airlines: покупка биле…
5 минут назад LunaN
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Системы поиска и бронирования отелей, апартаментов, хостелов и сетевые отели
- 696 Темы
- 87796 Сообщения
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Последнее сообщение Клеф Тревел - бронирование оте…
Вчера, 13:16 Clef_Travel
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Аренда автомобиля и прокатные конторы за границей
- 737 Темы
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Последнее сообщение Проблемы с прокатом автомобиле…
Сегодня, 16:48 Олица
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Общие вопросы о путешествиях — советы, подготовка, обсуждения
- 1187 Темы
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Последнее сообщение Путешествие с двумя паспортами…
08 июн 2026, 10:37 Exilencer
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Туристические страховки за границу — выбор, покупка, отзывы
Туристическая страховка для поездок за границу: какую страховку выбрать, где купить онлайн, требования для визы и путешествий. Ассист страховой компании, отзывы и сравнение цен на туристические страховки.
Подфорум: Отзывы о работе страховых и сервисных компаний
- 705 Темы
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Последнее сообщение cherehapa.ru - все страховые н…
02 июл 2026, 08:47 Cherehapa
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Получение загранпаспорта РФ. Визы для иностранцев
Вопросы о получении и замене загранпаспорта РФ: где и как оформить, какие документы нужны, анкета и заявление. Оформление визы в Россию для иностранцев, правила и процедуры.
- 1065 Темы
- 59163 Сообщения
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Последнее сообщение Загранпаспорт через Госуслуги …
Сегодня, 10:03 skazochka69
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Юридические вопросы и ответы туристов — законы, визы, права
Юридические вопросы, новые законы и подзаконные акты, касающиеся путешественников. Права туристов, оформление документов, визовые и миграционные правила, страхование, налоги, правила пребывания за границей.
- 580 Темы
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Последнее сообщение Доверенность в посольстве РФ в…
30 июн 2026, 20:28 migdal-or
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Здоровье в путешествиях. Аптечка туриста, прививки и советы
Как сохранить здоровье в путешествиях и на отдыхе. Прививки и профилактика заболеваний, аптечка туриста, лекарства в поездку, болезни в путешествии и способы их предотвращения.
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Последнее сообщение Малярия: симптомы, диагностика…
Вчера, 07:30 partizan
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Будьте осторожны… Безопасность и предупреждения путешественников
Предупреждения и советы путешественников. Безопасность в поездках: здоровье, деньги, документы, преступность за границей, личный опыт и реальные истории. Что делать, если попали в неприятности.
Подфорум: Чёрный список = SUCKS
- 604 Темы
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Последнее сообщение Сколько стоит вернуться в Росс…
30 июн 2026, 17:57 clock-cha
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6 минут назад nikolay_d
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Бонусные программы: накопление миль, бонусные билеты, купоны
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Вчера, 16:33 Aurora_
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Архив раздела Дополнительная информация
Сюда модераторами перемещаются темы, которые дублируют существующие в тематических форумах, а так же темы ставшие неактуальными
- 16704 Темы
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Последнее сообщение Ищу попутчика на Филиппины, ма…
03 апр 2025, 15:53 Маргарита Пална
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Куда уехать из России — выбор страны для эмиграции
Выбор страны для эмиграции: где проще получить ВНЖ или ПМЖ, найти работу, открыть бизнес и адаптироваться.
Обсуждение преимуществ и недостатков разных стран для переезда из России.
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02 июл 2026, 07:43 rwr
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Как уехать из России жить за границу — шаги и оформление
Как уехать жить за границу: оформление визы, ВНЖ и ПМЖ, поиск жилья и работы, подготовка документов, переезд и адаптация. Практические советы для эмигрантов из России и СНГ по переезду в другую страну.
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Последнее сообщение Эмиграция с судимостью
02 июл 2026, 23:36 kaaa
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Как получить ВНЖ или ПМЖ за границей — оформление и продление
Как получить вид на жительство (ВНЖ) или постоянное место жительства (ПМЖ) за границей. Способы и условия получения ВНЖ в Европе, Азии, Америке. Продление, права и преимущества ВНЖ и ПМЖ.
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Вчера, 14:20 AndreiMarbella
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Как получить гражданство другой страны — оформление и программы
Как получить гражданство другой страны: программы натурализации, инвестиционного и упрощённого гражданства.
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Последнее сообщение Гражданство Молдовы для россия…
Сегодня, 15:22 hottabych
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Учёба за границей — языковые школы, университеты, образование
Учёба за границей: выбор учебных заведений в Европе, Америке и Азии, языковые школы и программы обучения. Как поступить, получить студенческую визу и совмещать учёбу с работой за рубежом.
- 251 Темы
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Последнее сообщение Снова об аспирантуре в США
01 июл 2026, 20:12 aas996
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Работа за границей — вакансии, оформление и трудоустройство
Работа за границей: поиск вакансий, оформление разрешений на работу, легальное трудоустройство в Европе, Азии и Америке. Как найти работу, оформить рабочую визу и избежать обмана при трудоустройстве за рубежом.
- 257 Темы
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Последнее сообщение Работа уличным танцором
24 июн 2026, 17:41 ???!!!~~~
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Жизнь за границей — быт, адаптация и советы эмигрантов
Жизнь за границей: как устроиться, адаптироваться и решать бытовые вопросы в новой стране. Опыт эмигрантов, советы по жилью, медицине, налогам, транспорту и образу жизни в разных странах мира.
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Последнее сообщение Жизнь в Англии: как адаптирова…
25 фев 2026, 16:52 Totilas
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Медицина за границей — страховка, лечение и врачи
Медицина за границей: бесплатное и платное лечение, медицинская страховка, запись к врачу, домашние доктора, госпитали и клиники. Опыт эмигрантов, как получить медицинскую помощь за рубежом.
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27 май 2026, 15:50 Chudo70
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Банковские счета, налоги и бизнес за границей
Банковские счета и налоги за границей: как открыть счёт, перевести деньги, зарегистрировать фирму и вести бизнес.
Особенности налогообложения для граждан России, живущих за рубежом, и взаимодействие с ФНС РФ.
- 240 Темы
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22 июн 2026, 13:32 igorek607
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Легализация и регистрация авто и документов за границей
Легализация имущества: регистрация личного авто за рубежом, признание документов за границей, эвалюация Легализация документов и имущества за границей: регистрация автомобиля, получение или замена водительского удостоверения, признание дипломов и аттестатов, эвалюация образования, апостиль и перевод документов.
- 65 Темы
- 3494 Сообщения
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Последнее сообщение Обмен российских прав на европ…
30 июн 2026, 19:11 Plutonium-239
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Недвижимость за границей — аренда, покупка, продажа, налоги
Недвижимость за границей: покупка, продажа и аренда квартир, домов, апартаментов, вилл. Юридические и финансовые аспекты — налоги, коммунальные расходы, договоры и оформление собственности.
- 152 Темы
- 5101 Сообщения
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Последнее сообщение Недвижимость во Франции (купит…
12 май 2026, 19:35 eremenka
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Выезд за границу с домашними животными
Все о выезде за границу с питомцами: кошками, собаками и другими животными. Необходимые документы, ветеринарные справки, прививки, чипирование, перевозка на самолёте, поезде или авто, правила въезда в разные страны.
- 67 Темы
- 4564 Сообщения
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Последнее сообщение В Тайланд со своей собакой
16 июн 2026, 12:07 aret99
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Дауншифтинг, зимовка и жизнь за границей по визе
Дауншифтинг и зимовка: как жить за границей по визе без оформления ВНЖ. Выбор страны для зимовки, удалённая работа, жизнь на ренту, минимизация расходов и подготовка к возможной эмиграции.
- 215 Темы
- 10997 Сообщения
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Последнее сообщение Зимовка в ЮВА 2025-2026: лучши…
15 дек 2025, 12:57 Vovancrx
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Дневники и истории эмигрантов — жизнь за границей глазами уехавших
Личные истории и дневники тех, кто уехал жить за границу. Плюсы и минусы эмиграции, адаптация, быт, работа, семья и впечатления о жизни в новой стране. Реальные отзывы и судьбы людей.
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Последнее сообщение 30+ лет в США. Заметки русско-…
Сегодня, 16:46 bochel18
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Архив раздела
Старые и закрытые темы раздела Иммиграция
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Последнее сообщение Финляндия: смена студенческого…
27 дек 2024, 11:11 siriusvenera3
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Морские и речные круизы — советы, отзывы, маршруты
Всё о морских и речных круизах: маршруты, лайнеры, цены и бронирование. Отзывы туристов о круизах по морям, рекам и каналам. Фотографии, впечатления и советы путешественников.
Подфорумы: Выбираем круиз — лайнер, маршрут, компания, каюта
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| Круизные порты и терминалы — как добраться, стоянки лайнеров
| Отзывы о морских и речных круизах
| Круизные суда и компании — лайнеры, обзоры, жизнь на борту
| Жизнь на борту круизного лайнера — советы и опыт путешественников
| Самый лучший круизный лайнер
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Последнее сообщение С Фёдором Михайловичем галопом…
Сегодня, 01:59 mikhaildom
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Медицинский туризм и лечение за рубежом
Медицинский и вакционный туризм: диагностика, лечение и обследования в клиниках за границей. Выбор страны и клиники, стоимость, документы, визовые нюансы и качество медицинского обслуживания.
- 198 Темы
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Последнее сообщение Стоматологический туризм. У ко…
14 апр 2026, 11:20 Иван Ел
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Путешествия с детьми
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Последнее сообщение Выезд ребенка без сопровождени…
01 июл 2026, 10:16 Oxana Ermolaeva
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Горнолыжные курорты мира - отдых на лыжах/сноуборде
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Последнее сообщение Катаемся в Маньчжурии
16 июн 2026, 12:37 eugene299
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Адреналин. Экстрим. Спорт : поездки за адреналином
Экстремальное времяпровождение: кайтсерфинг, виндсерфинг, рафтинг, парапланеризм, парашют, банги джампинг, альпинизм, вело-туризм, BMX, парапланеризм, BASE, ect... Места такого отдыха, планирование поездок, анонсы
Подфорум: Отзывы: спортивные и экстремальные путешествия
- 437 Темы
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Последнее сообщение «Vpoxod» за смертью (Эльбрус)
26 июн 2026, 07:09 Russ76
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Дайвинг, снорклинг путешествия
- 516 Темы
- 11656 Сообщения
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Последнее сообщение Дайвинг-путешествие: Мексика –…
29 апр 2026, 20:17 Rhett Butler
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Яхты, катера, хаусботы, катамараны, байдарки - отдых на воде
- 558 Темы
- 4866 Сообщения
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Последнее сообщение Черногория, катамаран, начало …
30 июн 2026, 14:01 Yury_0810
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Свадьба, свадебные церемонии за границей
Вопросы связанные с организацией свадьбы за границей: бронирование отеля, услуги визажиста и фотографа, ресторан или просто пляж. Особенности свадебных церемоний в разных странах мира. Оформление документов брака за границей. Свадьба за рубежом
Подфорум: Свадьба за границей - отзывы, рассказы и фотографии
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Последнее сообщение Брак в Дании - инструкция
29 май 2026, 20:00 Kleine Katze
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Событийный туризм: поездки на концерты, выставки, фестивали
Событийный туризм: поездки на концерты, выставки, фестивали, карнавалы и на другие события культурной жизни в мире. Особенности подготовки в поездке: бронирование и покупка билетов, афиша предстоящих событий в мире
- 67 Темы
- 673 Сообщения
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Последнее сообщение Как из России купить билет на …
22 май 2026, 12:17 Mr.Kot87
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Тематические путешествия: винные и гастрономические туры
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Последнее сообщение Стажировка в США (Филадельфия)
16 июн 2024, 18:31 Mustikas
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Роды за границей
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- 87 Темы
- 10422 Сообщения
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Последнее сообщение Рождение ребенка в Бразилии ра…
24 июн 2026, 02:46 goenkagoenka
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Санаторно-курортный отдых и лечение — санатории, курорты, пансионаты
Санаторно-курортный туризм: обсуждение санаториев, пансионатов и профилакториев по всему миру.
Лечебные программы, минеральные воды, грязи, курсовки и бронирование путёвок.
Отзывы и рекомендации по выбору санатория.
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Последнее сообщение Санаторно-курортное место для …
27 апр 2026, 17:37 Tessa
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20 май 2026, 21:07 AL4ish
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Путешествия для инвалидов
вопросы, особенности и специфика путешествий и отдыха для людей с ограниченными физическими возможностями
- 63 Темы
- 835 Сообщения
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Последнее сообщение Неужели никто не ездит в путеш…
11 фев 2026, 17:32 terrikon_1936
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Фотопутешествия, фото путешествий. Фото техника
- 1415 Темы
- 194728 Сообщения
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Последнее сообщение Мицубиси Паджеро на бездорожье…
Сегодня, 10:09 Terem
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Мотопутешествия и мототуризм
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Последнее сообщение Одиночное сухопутное мотопутеш…
05 май 2026, 04:22 HEKOT2
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Бюджетное путешествие, как экономить в путешествии
- 84 Темы
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Последнее сообщение Города, еда и женщины: Путешес…
44 минуты назад BoeserBubb
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Архив раздела Виды туризма
архив, куда переносятся темы дубли из форумов раздела Виды туризма
- 1458 Темы
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Последнее сообщение Ощущения после прививки импорт…
09 мар 2024, 15:38 Гульден
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Бизнес. Налоги. Недвижимость - у живущих в России
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Последнее сообщение Уведомление налоговой в РФ о д…
30 июн 2026, 23:40 just_a_reader
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Работа: поиск и предложение работы в РФ
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Последнее сообщение Компенсация при сокращении
20 авг 2025, 09:46 Koh-i-Noor
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Личные финансы, семейный бюджет живущих в РФ
Планирование семейного бюджета и внешние факторы: рост цен на продукты, ЖКХ, бензин, услуги.
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Последнее сообщение Цены на бензин в России
02 апр 2026, 18:59 МИФФ
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Авто мото техника и всё что с этим связано
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- 744 Темы
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Последнее сообщение Покупка нового авто Belgee
30 июн 2026, 16:31 LepriKON4Ik
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Спорт : Спортивные состязания и события
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Последнее сообщение Чемпионат мира по футболу 2026…
Сегодня, 16:05 Almazov
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- 542 Темы
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Последнее сообщение Лучшая страна для погружения
07 июн 2026, 11:37 clock-cha
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Аудио и ТВ техника. Компьютеры. Мобильная связь. GPS. Интернет
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02 июл 2026, 23:09 T_H
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Квартира, дом, дача. Домашние животные
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- 547 Темы
- 157705 Сообщения
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Последнее сообщение Кошки в нашей жизни. Кошки и в…
06 май 2026, 17:52 Юрий__
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Хлеб и Вино или Еда и Питьё
- 515 Темы
- 13089 Сообщения
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Последнее сообщение Вино на каждый день: кто что п…
24 июн 2026, 18:53 Sermik
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Кладоискатели : форумная игра
находясь в путешествии вы можете спрятать Клад в каком-то интересном месте и выложить здесь координаты GPS или пиратскую карту для кладоискателей. Нашедший Клад пишет об этом в вашей ветке и выкладывает фотографию-доказательство своей находки
- 71 Темы
- 968 Сообщения
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Последнее сообщение Сложный клад в Южном полушарии…
21 дек 2021, 21:55 zhgu
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Коллекционеры всех мастей
нумизматика, филателия и прочие увлечения коллекционированием чего-то
- 93 Темы
- 5531 Сообщения
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Последнее сообщение Кто коллекционирует сувенирные…
04 фев 2025, 13:27 yury98
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Курилка: разговоры за жизнь, общение и свободные темы форума
Общение на любые темы: жизнь, новости, путешествия, автомобили, технологии, юмор, работа, хобби и обсуждение событий в неформальной обстановке.
Подфорум: История стран и народов
- 1644 Темы
- 286153 Сообщения
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Последнее сообщение Новости из дурдома
8 минут назад Sergey22
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Дамская комната
- 297 Темы
- 14798 Сообщения
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Последнее сообщение Боди массаж
26 дек 2025, 09:26 Farmsword
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Афиша. Анонсы событий вокруг нас
Рекомендации по интересным событиям и досугу, Афиша грядущих событий. Афиша Кино, афиша театр, выставки, концерты, книги и другие интересные события в жизни и на афише.
Подфорум: Библиотека
- 769 Темы
- 25272 Сообщения
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Последнее сообщение Зарубежное кино, которое нам п…
Сегодня, 08:45 Allor
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Места досуга
Рекомендации и отзывы о местах досуга в городе. Клуб, бар, ресторан, кафе, дом отдыха, лыжные трассы, каток. Где отдохнуть, где приятно провести время. Где хорошо и не дорого. Где комфортно и хорошая атмосфера. Отзывы и Рекомендации
- 294 Темы
- 3384 Сообщения
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Последнее сообщение Хорошие кафе, антикафе и ресто…
12 май 2026, 15:24 Freiheit 2023
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Бойни. Предвстречи Нового года. День рождения форума
Бойни. Предвстречи Нового года. День рождения форума
- 100 Темы
- 20974 Сообщения
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Последнее сообщение Встреча Нового Года 2013 на Пх…
30 окт 2024, 17:06 lbre
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Забиваем стрелку: встречи форумчан в реале
Встречи форумчан в реале: тематические встречи, загородный клуб, встречи земляков, совместные поездки за город, знакомства воочию и тд
Подфорум: Архив мероприятий
- 592 Темы
- 64991 Сообщения
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Последнее сообщение 20-я встреча в Израиле (25 апр…
28 апр 2026, 17:20 mixau
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Поздравления и пожелания
Создан для неформальных поздравлений членов клуба самостоятельных путешествий
- 1449 Темы
- 56349 Сообщения
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Последнее сообщение Калининград и Прибалтика! Scar…
Вчера, 13:32 Наталья Key
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Барахолка
Здесь предложения о продаже товаров народного потребления, бывших в употреблении, но не утративших потребительских свойств
- 393 Темы
- 5039 Сообщения
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Последнее сообщение Старые фунты. Предложения по о…
Вчера, 15:17 Alexrt123
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Кунсткамера
Здесь образчики постов, которые вызывают живейшее оживление, морщины на лбу, желание написать ответ красиво, но некрасивыми словами. Шутливые темы, чтение которых, а так же сообщений в них позволят поднять вам настроение, а иногда упасть под стол со смеха
- 376 Темы
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Последнее сообщение что необходимо взять с собой в…
20 июн 2026, 00:01 quadrat
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Памяти ушедших в вечное путешествие
навечно в списках форума
- 50 Темы
- 3961 Сообщения
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Последнее сообщение Кира Danet
30 июн 2026, 04:10 ELENA_T
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Архив не туристических форумов
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03 мар 2026, 09:44 Тозита
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