House495 » 23 ноя 2010, 18:44

Подготовка к поездке – основные принципы

Подготовка к поездке – документы

Подготовка к поездке – багаж

Поездка – поведение

Разводки

По мере прочтения форума обращает на себя внимание большое количество однотипных вопросов, посвященных безопасности и поездках. Возможно, кто-то уже пытался делать некие обобщения, но будучи конченым параноиком, не могу не поделиться своими идеями. Вдруг они покажутся полезными столь же тревожным личностям . Топик рассчитан на новичков, старожилам все перечисленное будет очевидно, у них также могут быть альтернативные мнения. Основная цель – заставить задуматься о некоторых вещах, и искать подробную информацию, релевантную к своей поездке.Под безопасностью я понимаю весь комплекс вопросов, которые могут повлиять на жизнь, здоровье, материальное благополучие и удовлетворенность от путешествия. Имхо, приведенные внизу мысли достаточно универсальны. Не охваченным остался экстремальный туризм и поездки с детьми. Хотя перечень и не претендует на то, чтобы считаться исчерпывающим.1. Выбрав страну или страны для поездки, не поленитесь подробно изучить хотя бы основные связанные с безопасностью вопросы. Сюда можно отнести:а) Особенности визового режима и прохождения пограничного и таможенного контроля.Изучите, какие документы необходимы для въезда в страну. Если вы прочитали, что режим безвизовый (или виза по прибытии) – это совершенно не значит, что нет других особенностей.Наиболее распространенные:- действительность паспорта. Многие страны предъявляют требование о том, чтобы паспорт был действителен не менее 6 (3) месяцев с момента предполагаемого окончания поездки.- обязательность медицинской страховки. Некоторые страны имеют также требования по минимальному размеру страхового покрытия (например, от 30,000 долларов США) либо чтобы страховка покупалась у определенных компаний (более экзотично – вроде пытаются на Кубе).- наличие авиабилета из страны. В некоторых случаях это должен быть билет, подтверждающий именно транзит, т.е. не в страну вылета, а в третью страну. Типичный пример – Сингапур с его 96 часовым безвизовым транзитом.- наличие средств, достаточных для нахождения в стране. С переходом на пластиковые деньги выполнение данного требования часто является профанацией. Многих устраивает простая демонстрация кредиток. Лучше, конечно, иметь при себе достаточную сумму наличными или в трэвел чеках. Некоторые особенно осторожные берут свежие выписки / справки из банков на английском.- наличие брони отеля. Это, к счастью, становится все более экзотическим требованием.- наличие приглашения. Если таковое было, особенно по бизнесу, обязательно возьмите с собой оригинал. Спрашивают редко, но мало ли что. В аэропорту Хельсинки финский пограничник мое только что с лупой не изучал, и это при наличии нормальной бизнес-визы и при том, что приглашение было от известной финской компании.Учтите, что перечисленные обстоятельства могут (и должны) проверяться не только пограничниками, но и сотрудниками авиакомпаний при регистрации на рейс. При этом данные сотрудники в силу некомпетентности или корысти могут отказать вам в посадке под предлогом невыполнения определенных миграционных требований. Опять же типичный пример – полеты Cebu Pacific и Tiger Airways в Сингапур, где был целый ряд прецедентов отказа в посадке под предлогом отсутствия сингапурской визы, которая не требовалась транзитным пассажирам.В большинстве стран вас также заставят заполнить миграционную карту. Что характерно – не на русском языке. Стандартно она включает в себя паспортные данные, сведения о способах прибытия и убытия из страны, а также месте жительства в стране (указываем любой отель). Бывают и замороченные варианты, требующие указать место жительства в РФ, род занятий, список последних посещенных стран и т.п. Выдаются карты обычно на борту самолета, там же их лучше и заполнить, чтобы не терять время на толкучку в аэропорту. Судьба миграционок различна. Во многих странах их требуется таскать с собой и сдавать на выезде, иначе это грозит неприятностями. Так что терять их не стоит.Во многих странах действуют различные виды поборов как при въезде, так и при выезде из страны. Наиболее популярные – сборы за выдачу визы по прилете. Узнайте, каков размер сбора, и заранее приготовьте необходимые купюры (скорее всего в долларах США). Если попытаетесь дать купюру номиналом больше, вполне вероятно, что вам будут втирать, что у них нет сдачи. В ряде стран есть сбор при выезде (Куба, Индонезия и т.п.). Не забудьте оставить достаточно местных денег, чтобы его оплатить. Кое-где (например, на Филиппинах) при каждом перелете, в т.ч. внутреннем, с вас будут требовать аэропортовый сбор, подлежащий отдельной оплате.б) БолезниПрежде всего ответ на вопрос, нужно ли иметь медицинскую страховку, если она не является условием въезда в страну. Ответ ДААААААААА. ВСЕГДА. ВЕЗДЕ. Если вам кажется, что сэкономить 20 долларов на страховке – отличная мысль, почитайте на форуме топики людей, которые в результате попали на десятки тысяч долларов. Нахаляву вас за границей лечить никто не станет. Если даже согласятся оказать медпомощь, выставят счет, иногда – гигантский.В остальном – изучите информацию об инфекционных, вирусных и пр. заболеваниях, типичных для данной местности. Стран, действительно требующих неких предварительных мер предосторожности (вакцинации и т.п.) не так уж много. В большинстве мест вполне достаточно обычных мер предосторожности (пить только бутылированную воду, использовать спрей от летающих гадов, есть только нормально приготовленную чистую пищу и т.п.). Обратите внимание на жесткость излучения, и не забывайте про головные уборы и защитные крема.Если у вас хронические заболевания – подумайте о возможных последствиях акклиматизации и о том, каким образом вы сможете с ними справиться. Необходимые лекарства следует брать с собой, даже если они кажутся общедоступными. Помните свою группу крови и группу крови попутчиков.в) ДеньгиЕще один вечный вопрос форума, на который часто невозможно дать правильный ответ – сколько же нужно денег на поездку, сколько стоит брать наличными, в какой валюте и т.п.Обычные рекомендации:- Постараться проплатить по максимуму по интернету заранее. Разумеется, в том случае, если вы на 100% уверены в том, где будете жить. Также стоит учесть, что в некоторых странах, если речь не идет о пике сезона, на месте проще выторговать хорошую скидку от цены с сайта.- Рассчитать бюджет на поездку, включая ежедневные расходы на питание, экскурсии и т.п. Разумеется, обязательно должен быть НЗ на непредвиденные расходы.- Деньги разделить между виртуальными и реальными. В большинстве стран нет проблем с банкоматами, а также с тем, чтобы расплатиться картой в отеле или ресторане. Тем не менее, полностью положиться на карту нельзя – она может отказать в неподходящий момент, оказаться заблокированной и т.п. По этой причине, к слову, стоит иметь с собой несколько карт (желательно и кредитных, и дебетовых, разных платежных систем и банков). Я могу таскать с собой до 10 штук (но я, как известно, параноик – хотя пару раз это действительно выручало). Не переживайте, если карта рублевая. Она работает за рубежом не хуже валютной.Следует отметить, что снятие наличности с карты в стране третьего мира может быть более выгодно, нежели обмен привезенной с собой СКВ, которую предварительно придется купить дома по невыгодному курсу. Есть и подводные камни – в некоторых странах на операции с картами существуют довольно безумные комиссии, которые могут сделать их использование возможным только в «аварийном» режиме. Узнавайте все эти подробности заранее.Наличку обычно возят в долларах или евро. Покупать в РФ экзотические валюты экономически, как правило, нецелесообразно. Что брать в страну третьего мира – выясняйте в каждом отдельном случае. Где-то предпочитают доллары, где-то евро. Где-то на обмен долларов есть специальный налог (как на Кубе), так что выбирать не приходится. Многие предпочитают трэвел чеки. Я не пользуюсь. Возможно, это имеет смысл, если поездка в достаточно криминогенную страну.Часть денег стоит носить с собой (в количестве, достаточном на день), остальное – запирать в сейфе. Нередки случаи воровства из сейфов в отеле. При этом злодеи иногда крадут лишь несколько купюр из пачки. Это делает кражу труднодоказуемой не только менеджеров отеля и полиции, которые часто будут пытаться убедить жильца, что он просто что-то напутал – ведь бОльшая часть суммы на месте, но и для самого жильца, который может впасть в сомнение, не пропил ли он их накануне. Чтобы избежать этого, деньги стоит хранить в запечатанном конверте, на котором помечать точную сумму.ПыСы: помните о таможенных ограничениях РФ и тех стран, куда едете. Если налички много, у вас может быть обязанность ее задекларировать. Рублей берите столько, чтобы добраться до аэропорта в РФ и из него домой. Вопреки оптимизму наших правителей, обменять рубли, а тем более по нормальному курсу невозможно практически нигде.г) ПреступностьТурист или путешественник, как правило, сталкивается с посягательствами на свою собственность. Реже – на честь и достоинство. Перед поездкой постарайтесь понять криминогенные особенности страны, куда едете. Я бы условно разделил страны на три категории: где воруют, где грабят, и где убивают-похищают.Воруют, как известно, везде. Страны из этой категории можно считать относительно безопасными – зевать не стоит, но насилие в вашем отношении маловероятно. Сюда я бы отнес, например, большинство стран Европы и ЮВА. В таких странах лично я спокойно гуляю по ночам практически везде.Грабят много где, причем в значительной части стран это может зависеть от конкретного места. Много стран в Латинской Америке и Африке. Гулять можно в определенных районах, и не дай бог ошибиться. Но если вы не будете сильно рыпаться, скорее всего, у вас просто отберут ценности и отправят с миром.Убивают-похищают – есть страны, где белый человек в принципе не может и не должен чувствовать себя в безопасности. Передвижения только с сопровождающими на авто, жизнь только в хороших отелях или резервациях для белых. Опять же часть Латинской Америки, Африки.Перечисленное, конечно, не является библией. Теоретически, вас могут убить и ограбить и в Сингапуре. Вопрос в том, что в Каракасе или Йоханнесбурге теоретической скорее является вероятность того, что вас не ограбят. Для стран категории № 3 модель поведения, полагаю, понятна.Тут меня, конечно, могут закидать тухлыми яйцами старожилы, долго рассказывая о том, как они рвали взглядом латиноамериканскую и южноафриканскую шпану, жили с местными в гестах за 3 доллара, ели саранчу и т.п. Но новичкам я подобный модус вивенди все же рекомендовать не могу. И сам придерживаться его не собираюсь. Полагаю, свежая история британской пары, которая решила посмотреть гетто в ЮАР из окна такси, достаточно наглядна.То, что женщинам в «горячих» странах, пожалуй, не стоит щеголять в мини-юбках и мини-шортах также, надеюсь, понятно.В странах категории № 2 не забудьте выяснить у местных, где и в какое время можно спокойно передвигаться. Тут важным может оказаться ваша скромность. Не стоит одевать золотые цепи, сережки с бриллиантами, часы за 5,000 баксов. Если берете дорогой фотоаппарат – носите в неприметной сумке с прочным ремнем, одев ее через шею. Доставайте, только когда фотографируете. Не светите большими суммами денег. Берите столько, сколько вам нужно на данный день. Распределите их между попутчиками, рассуйте по разным карманам (разумеется, малодоступным для воров). В особенно неприятных странах многие прячут наличность в носки.В странах категории № 1 просто не зевайте. Несмотря на низкий уровень криминала, заснув в общественном месте, или забыв вещи в кафе или такси, оставив в номере на видном месте, вы, разумеется, рискуете их недосчитаться.Главное же, что нужно сделать, собираясь в страну категории 2 или 3 – понять, в каком именно районе селиться. В рамках одного города отель может находиться как на улице, где можно веселиться до темна, так и на улице, где от вас и днем мало что останется.Относительно воровства в отелях следует учесть, что большинство воров – не профессионалы, а обычные нечистые на руку служащие. Они могут взять, что плохо лежит, или открыть сейф известным им мастер-кодом, но, например, взлом – это для них шаг на другой уровень. Поэтому запирание чемодана на замок, закладка денег в сейф запечатанными в конверт и т.п. могут оказаться вполне действенными мерами.2. Сделайте маршрут поездки рациональным.Вкусы у всех разные. Кто-то любит пару недель поваляться на пляже, для кого-то отдых – это смена места жительства каждый день. Главное, помните, что «Вокруг света за 80 дней» - всего лишь литературное произведение. И то, герои хлебнули там изрядно . В реальной жизни завязанность поездки на определенный график – дело тонкое. Особенно в том случае, если вы уже проплатили невозвратные билеты или отели. Самолеты задерживаются, поезда опаздывают, паромы не выходят в море. Одна накладка в вашем жестком графике – и весь продуманный маршрут может полететь к черту. Хорошо, если есть резервные опции и достаточно средств. А если нет – можете застрять посередине чего-нибудь с невнятными шансами оттуда выбраться .Как минимизировать данные риски? Очень просто:а) Планируйте разумные стыковки.Один из наиболее часто задаваемых вопросов – успею ли я на стыковку в аэропорту Х если она составляет Х минут или часов. Однозначного ответа на него вам никто не даст. Мое имхо (собственно, подтверждаемое большинством ак) – стыковка, где задействован международный рейс (т.е. придется проходить погранконтроль и таможню и(или) регистрироваться на следующий рейс), должна составлять не менее 3 часов. Местный – не менее 1-2 часов.При планировании стыковок учтите особенности аэропорта. В нем вполне может оказаться несколько достаточно удаленных друг от друга терминалов. Или в городе может быть несколько аэропортов. Или замороченные процедуры пограничного и таможенного контроля, отнимающие кучу времени. Или длительная выдача багажа, если вам нужно самим перебрасывать его с рейса на рейс.Также важно, регистрируетесь ли вы на оба рейса в точке вылета либо по интернету, или пользуетесь разными авиакомпаниями и вынуждены регистрироваться на второй рейс в аэропорту транзита. Процедуры регистрации на рейс могут быть весьма затратными по времени, а если у вас всего 1-2 часа времени …Берегите нервы. Лететь 5 часов при задержке рейса в точке вылета (что бывает практически через раз) и думать успею-не успею на свою пересадку – не лучшее начало отдыха.б) Старайтесь выбирать варианты, при которых возможна реализация плана Б.Чтобы оптимизировать поездку и снизить риски, лучше заранее узнать об альтернативах на случай опозданий. Например, 1-й рейс должен прилететь в 13.00. Стыковочный рейс той же авиакомпании – в 14.15. Это достаточно рискованно. Но в тот же день есть более поздний рейс в 18.00. Вопрос, что выбрать – жесткую стыковку в 1.15 м, или длинную в 5 часов? Универсального решения здесь нет, но стоит учесть, что если все рейсы одной авиакомпании, то при опоздании на рейс в 14.15 вас, вполне вероятно, посадят на рейс 18.00. Также неплохо бы изучить расписание других авиакомпаний со схожим временем вылета.в) Выезжайте заранее и не опаздывайте.Многие дорожат временем отдыха и стараются приехать в аэропорт в последнюю минуту. Это их выбор, но историй опоздавших предостаточно. То, что вас посадят на следующий рейс, совсем не факт. И есть ли у вас деньги, чтобы за него заплатить? А может, он только через день? Стоит ли брать эти риски ради удовольствия поспать лишний часок или поваляться на пляже?ИМХО, почти на любой внутренний рейс нужно приезжать минимум за 1.5 часа до вылета (исключения – аэропорты с полным отсутствием человеческих условий ожидания).На международный – за 3 часа до вылета.Заранее уточните, сколько займет дорога до аэропорта, и озаботьтесь организацией трансфера (если, конечно, вы не в крупном городе с обилием такси). Эти вопросы особенно актуальны, если вы добираетесь общественным транспортом. Если вам сказали, что до аэропорта полчаса на автобусе, примите во внимание, что он может ходить раз в час. Примите во внимание время суток и возможные пробки.Регистрация на рейс в большинстве случаев заканчивается за 30-60 минут до вылета, посадка – за 10-20 минут до вылета. А ведь сюда нужно добавить время на регистрацию, погранконтроль и, возможно, таможню. Некоторые компании ждут пассажиров. А некоторые – нет .3. Убедитесь, что оставляете крепкие тылы .а) Нужно ли напоминать о необходимости отключить газ, воду и электричество, а также крепко запереть окна и двери ?б) Если соседи люди надежные – предупредить об отъезде, оставить контактные телефоны и попросить приглядывать за квартирой и вынимать почту из ящика.в) Проинформировать о своих планах заслуживающих доверие лиц (родственников, коллег и т.п.), чтобы они знали, где вы должны находиться в тот или иной момент времени. Контрольные смс в условленные часы не повредят. Особенно, если поездка с налетом экстрима. Если люди действительно заслуживают доверия – оставьте им комплект ключей от квартиры.Узнайте заранее и имейте при себе все возможные контакты посольских и консульских учреждений в тех странах, куда едете. Телефоны служб поддержки вашего банка и страховой компании. Равно как и телефоны отелей, гидов и турагентов (если пользуетесь), местной полиции (при наличии – туристической), служб спасения и т.п. Оставьте эту информацию доверенным лицам.Настоящий параноик должен помнить, что самое страшное в жизни – это утеря партбилета (с). Примерно столь же неприятно остаться без документов либо банковских карт за рубежом. Как тут минимизировать риски? Очень просто – иметь достаточное количество копий.1. Основной комплект (оригинальные паспорта, копии страховки, миграционные карты, авиабилеты, брони отелей и т.п.).Следует хранить … как ни странно, в наиболее безопасном месте . Что это за место, будет зависеть от страны. В большинстве случаев это сейф в номере отеля или на ресепшн. Если речь о совсем бюджетной аккомодации – возможно, стоит таскать при себе. Но попадать в таком случае в неприятности категорически не рекомендуется. В сейфе и при себе документы стоит хранить (носить) отдельно от ценностей – при краже или нападении паспорта вполне могут оставить, в отличие от случая, когда они в одном конверте (пакете, сумке) с деньгами и ювелиркой.2. Резервный комплект (копии всех документов из п.1).Лучше хранить в запертой на замок сумке.3. Оставив документы в сейфе, обязательно носить с собой копию паспорта, оригинал или копию медстраховки, оригинал прав (если нужны).4. На случай полного ахтунга – иметь софт копии всех документов в pdf, которые приложить к письму на каком-нибудь общедоступном ресурсе типа мейл.ру. Если вас обчистят подчистую, вы сможете скачать копии оттуда. Такой же набор копий желательно оставить доверенным лицам.Что делать с внутренним паспортом? Оставлять дома. Потерять оба за рубежом – головная боль в квадрата. Спрячьте в квартире или отдайте доверенным лицам.Что делать с кредитными картами? Носить при себе либо оставлять в сейфе. Если их несколько, лучше разделить и хранить отдельно. Если оставляете в номере или в сумке – помните, что даже реквизиты карты представляют собой ценность. Имея их, злодей сможет купить себе Ролекс в интернет-магазине : ). Поэтому если карта не при себе, лучше хранить ее в опечатанном непрозрачном конверте.Тут много писать смысла не имеет. О том, что лучше – чемодан или рюкзак, есть целый топик. Мое имхо состоит в том, что вне зависимости от типа багажный контейнер должен быть:а) Недорогим. Я искренне не понимаю любителей чемоданов от 500 баксов и выше. Во-первых, когда они портятся при транспортировке, это дюже обидно, хотя и неизбежно. Во-вторых, они просто привлекают внимание различного рода жуликов.б) Крепким и практичным. Материал должен быть по возможности влагонепроницаемым, а также слабо загрязняющимся (легко моющимся), слабо царапающимся и режущимся.в) Допускающим разные способы транспортировки (колесики, лямки, ручки). Сейчас выбор большой в любом сегменте.г) Надежно запирающимся. У многих моделей есть встроенные цифровые замки. Лично я предпочитаю замки навесные, причем на ключе.Я езжу только с ручной кладью весом от 7 до 10 кг (cabin size bag). Пришел к этому пару лет назад, устав таскаться с чемоданами, и нисколько не жалею. Девушку приучил к тому же. Это экономит время на получении багажа, исключает его потерю (а это очень неприятно), да и в принципе делает жизнь проще и веселее . Также следует помнить, что многие бюджетные авиакомпании заставляют платить за сдаваемых багаж, причем цена вопроса может быть сопоставима с ценой билета. Единственно, в чем это может вас ограничить – это в жидкостях (а нафига вам такие жидкости?) или в колюще-режущих предметах.Популярен вопрос о том, куда девать зимнюю одежду, если поездка из холода в тепло. Мой вариант – просто не одевать ее. Я зимой езжу в джинсах, хб куртке и джемпере, на ногах мокасины. Добраться до аэропорта в таком виде обычно несложно. Но это в Москве или в другом крупном городе, откуда и происходит вылет. У людей, которые едут из Сибири с пересадками, конечно, нет такой опции. Тут основные варианты – камера хранения в аэропорту прибытия, либо в первом отеле, в котором вы остановитесь (если сможете проехать через него на обратном пути).Часто спрашивают, где хранить ноутбук. Тот, с которым езжу я (12 дюймов) влезает практически в любой отельный сейф. Если модель большая – запирать в сумке.Аптечка – обязательный атрибут. О содержании тоже есть целый топик. Я бы хотел отметить, что если всякие легкие обезболивающие, жаропонижающие и желудочные можно купить во многих странах в любой аптеке, из РФ обязательно нужно везти антибиотики широкого спектра действия. У нас они продаются свободно, а в большинстве стран – только по рецепту по направлению врача.Помните о таможенных правилах. Проверяйте, что можно ввозить в определенную страну, а что и в каком количестве – вывозить из нее.О поведении наших соотечественников за рубежом, особенно в странах традиционного пакетного туризма, сказано предостаточно. Лично я полагаю, что демонизация русского туриста сродни демонизации всей страны в целом. Наблюдать за пьяными дебошами земляков мне ни разу не доводилось. Хотя в том, что такие имеют место быть, не сомневаюсь. Но что достаточно типично, так это некие искажения мировоззрения, которые вполне могут втравить человека в неприятности, например:а) Предположение о том, что в стране третьего мира белому господину все по определению чем-то обязаны.Например, сломался байк – значит, местные, сидящие на завалинке у близлежащего дома, просто обязаны метнуться и быстро починить его. За 100 рублей. Стоит помнить, что не все представители коренного населения считают, что были рождены, чтобы услужить вам.б) Хамское обращение с обслуживающим персоналом, пьяное и трезвое быкование.Если вы занимаете скромное положение на родине, вряд ли это повод отрываться на аборигенах. О последних также стоит помнить, что даже если они выглядят мелкими, то могут оказаться очень даже горячими в душе. А поскольку это вроде как их страна, таких горячих в секунду может нарисоваться пара десятков. И тут вам уже не помогут посещенные в детстве уроки ушу. Рассказами жертв подобных несправедливостей форум забит.в) Убежденность в том, что все вокруг должны говорить по-русски.Как только ВВЖ омоет свои сапоги в Индийском океане, так вот сразу и начнут. Пока же стоит помнить, что язык международного общения – английский. Если на курорт попадает 10% русских, это не повод всем местным бросаться читать Достоевского. Немцев, французов, итальянцев и т.п. наверняка не меньше. Им все языки учить?г) Святая вера в ценность русского туриста для страны, а также в то, что этот статус способен защитить от всевозможных неприятностей.Это мнение, мягко говоря, преувеличено. Туризм составляет лишь несколько процентов ВВП таких стран, как Таиланд. А русские – лишь несколько процентов от этих нескольких процентов. Поэтому заявления типа «да мы вас тут всех кормим» в большинстве случаев лишены оснований. Соответственно, если что – на скидки по поведению не рассчитывайте.д) Наряжание во что только можно.Суровая правда жизни состоит в том, что девушка в вечернем платье и итальянских туфельках на пляжном курорте выглядит, как минимум, странно. Тем более, когда на ней еще пара тонн ювелирных изделий. Будьте конформистами – не выделяйтесь . Это не только избавит бедных местных и европейских туристов от удивления, но и поможет вам сохранить свое добро. Потому как понятно, что расфуфыренные особы – первые кандидаты в строчки криминальной хроники.е) Неумное жлобство.При том, что цены во многих странах куда ниже, чем в РФ, иногда наблюдается просто снос крыши у некоторых соотечественников. Если смотреть, как цену на кг фруктов долго сбивают с 20 до 15 рублей, просто смешно или неприятно, то покупка паленого спиртного, использование ненадежных турагентов за полцены и прочее хорошо иллюстрирует лишь банальную поговорку о том, что «скупой платит дважды».Я не стал писать о многочисленных разводках туристов. Об этом есть по большому топику практически по каждой стране. Несколько очевидных универсальных советов:а) Если вам предлагают что-то супердешево или гораздо дешевле, чем у конкурентов, подумайте, с чего бы это.б) Не платите авансом, не давайте «подержать в руках» и т.п., если не уверены в том, с кем общаетесь.в) Прежде чем совершить какую-либо сделку, всегда спрашивайте цену, уточняйте и оговаривайте все условия. Начиная с заказа в ресторане (требуйте меню, проверяйте, включен ли service charge и tax, уточняйте вес порций, если блюда весовые, проверяйте счет и сдачу и т.п.) и заканчивая поездкой на такси (сколько стоит из А в Б, за всех пассажиров).г) Избегайте общения с уличными зазывалами, френдами всех мастей и прочей подобной шушерой. Ничего хорошего, как показывает практика, в большинстве случаев из этого не выходит.Всем параноикам удачи и счастливого пути