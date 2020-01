JEDI » 27 мар 2011, 20:22



Куда спрятать пластиковую карту?

Еще по поводу карт. Перед отъездом разузнайте в банке полные и точные реквизиты своего счета у карты и способы его пополнения. Распечатку с реквизитами и инструкцией отдаете надежному человеку (его номер телефона желательно помнить наизусть). Желательно этой бумажкой обернуть пачку денег, отдавая ему на сохранение. Тогда в тяжелой ситуации достаточно будет ему отправить СМС с текстом "Лелик, все пропало! Засылай бабки!" и не нужно будет долгих поисков способа разжиться деньгами и нудных объяснений. Дополню еще параноидальными нюансами...При поездках в непростые страны использую скрытые кармашки для хранения карт. В туристических моделях штанов для путешественников они, как правило, уже имеются. Штаны описаны в теме Штаны для путешествий В стельку кроссовка можно вклеить такой кармашек самому, использовав конвертик от сим-карт. На фото видна сия незамысловатая конструкция.Само собой, что в таком неудобном месте должна храниться не основная карта для повседневного использования, а резервная.Еще по поводу карт. Перед отъездом разузнайте в банке полные и точные реквизиты своего счета у карты и способы его пополнения. Распечатку с реквизитами и инструкцией отдаете надежному человеку (его номер телефона желательно помнить наизусть). Желательно этой бумажкой обернуть пачку денег, отдавая ему на сохранение. Тогда в тяжелой ситуации достаточно будет ему отправить СМС с текстом "Лелик, все пропало! Засылай бабки!" и не нужно будет долгих поисков способа разжиться деньгами и нудных объяснений.

